Минэнерго сделало заявление по соглашению ОПЕК+

Текст заявления опубликован в Telegram-канале министерства, передает Kazpravda.kz

«Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+ и поддерживает решения, принимаемые совместно со странами-участниками ОПЕК+. Казахстан актуализировал План компенсации, включая перепроизводство в июле, и направил в Секретариат ОПЕК. Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно плану компенсации», – говорится в сообщени.