Соглашение ОПЕК+: Казахстан снова перевыполнил план по добыче нефти

В апреле Минэнерго уже обещало компенсировать перепроизводство за первый квартал

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По оценкам независимых источников, утвержденных соглашением, в мае Казахстан перевыполнил обязательства на 45 тысяч баррелей в сутки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство энергетики РК

В ведомстве заверили, что республика компенсирует перепроизводство и полностью выполнит обязательства в июне, включая дополнительные добровольные сокращения.

«Кроме того, Казахстан компенсирует перепроизводенные с начала 2024 года объёмы в течение периода компенсации, который продлится до конца сентября 2025 года. Республика представит свой обновленный график компенсаций в Секретариат ОПЕК в ближайшие дни», - сообщили в Минэнерго.

Республика Казахстан по-прежнему полностью привержена Соглашению ОПЕК+, добавили в министерстве.

В апреле сообщалось, что Казахстан перевыполнил в 1-м квартале объемы вопреки соглашению.