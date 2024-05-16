Минеральная вода подорожала в РК почти на 17%

Отечественные компании по итогам января-февраля 2024 года обеспечили спрос на минеральные воды и безалкогольные напитки на 90,4%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

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По итогам апреля текущего года минеральная вода, прохладительные напитки и соки в РК подорожали на 13,4% в годовой динамике.

В частности, минеральная вода подорожала на 16,8%, питьевая – на 18,1%, негазированные прохладительные напитки – на 8,9%, газированные – на 14,7%, овощные соки – на 10,2%, фруктовые – на 12,1%.

В региональном разрезе сильнее всего цены ударили по карманам жителей ЗКО (плюс 35,1% за год), СКО (плюс 25,7%), Жамбылской (плюс 22,2%), Кызылординской (плюс 20,4%) и Мангистауской (плюс 20,2%) областей. Наименьший годовой рост цен был отмечен в Абайской области: на 3,6%.

Сообщается, что за январь-март текущего года в Казахстане произвели 728,9 млн литров минеральной воды и безалкогольных напитков. В сравнении с прошлогодним показатель практически не изменился: всего минус 0,5%.

«При детализации видно, что структура производства поменялась заметно. Выпуск минеральной и газированной воды вырос на 14,5%, до 163,6 млн литров, а вот производство безалкогольных напитков, напротив, сократилось на 4,2%, до 565,3 млн литров. В региональном разрезе больше всего напитков и воды выпустили в Алматинской области: 379,7 млн литров – на 2,1% меньше, чем годом ранее. Далее идут Астана , Шымкент, Алматы и Туркестанская область», – рассказали аналитики.

Отечественные компании по итогам января-февраля 2024 года обеспечили спрос на минеральные воды и безалкогольные напитки, включая экспорт на 90,4%.

Доля импорта составила 9,6% от ресурсов. Всего в страну завезли 46,3 млн тонн продукции – на 4,7% меньше, чем годом ранее. В то же время экспорт минеральной воды и безалкогольных напитков из РК вырос сразу в 5,7 раза, до 54,5 млн тонн.

Реализация на внутреннем рынке составила 429,9 млн литров – на 13,4% меньше, чем за январь-февраль прошлого года.