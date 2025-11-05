В рамках медиаплощадки Astana Media Week 2025 Министерство культуры и информации РК и АО Kcell подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Минкультуры

По данным Минкультуры, документ предусматривает реализацию совместных инициатив, направленных на развитие профессиональных компетенций журналистов, повышение уровня медиаграмотности населения и внедрение современных цифровых технологий, включая инструменты искусственного интеллекта, в медиасферу страны.

Подробнее перспективы сотрудничества стороны обсудили в рамках круглого стола «Актуальные подходы к подготовке специалистов по отраслевой журналистике». Мероприятие было посвящено вопросам совершенствования системы подготовки кадров и укрепления взаимодействия между государственными органами, образовательными учреждениями и медиасообществом.

В работе круглого стола приняли участие представители профильных министерств, ведущих университетов страны, национальных и региональных СМИ, а также неправительственных организаций.