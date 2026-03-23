В связи с погодными условиями на первом этапе акция охватила 28 родников в южных регионах Казахстана - в Шымкенте, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях и области Жетісу. В мероприятиях одновременно приняли участие около 3,8 тысячи человек. Участники провели работы по раскрытию и восстановлению естественного выхода родников на поверхность, очистке и благоустройству прилегающих территорий, включая уборку мусора и посадку саженцев.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и аким Жамбылской области Ербол Карашукеев приняли участие в очистке родника Жалгызтал в Жамбылском районе. Источник расположен в 16 километрах от села Айша-биби.

Мероприятия в рамках акции прошли также на территории семи родников в Меркенском, Сарысуском, Шуском, Таласском, Рыскуловском, Байзакском и Кордайском районах Жамбылской области. В работах участвовали специалисты министерства, сотрудники областного филиала РГП «Казводхоз», Шу-Таласской бассейновой инспекции и Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства, а также волонтеры и студенты.

По инициативе Министерства водных ресурсов и ирригации в Жамбылской области создано первое волонтерское движение в водной отрасли - «Болашақтың қайнары». В него вошли студенты Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации города Тараз. В дальнейшем подобные группы планируется создать и в других регионах страны.

Движение «Болашақтың қайнары» будет не только участвовать в экологических акциях, но и заниматься популяризацией водосбережения, формированием экологической культуры и ответственным отношением к водным ресурсам.

«Радует, что в сегодняшнем мероприятии принимают участие волонтеры и студенты. Глава государства всегда уделяет особое внимание волонтерскому движению, высоко оценивая его роль в обществе. По инициативе нашего министерства в водной отрасли страны впервые создана волонтерская группа «Болашақтың қайнары». Создание волонтерской группы именно в Жамбылской области связано с реализацией поручения Президента по открытию в Таразе Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации. В дальнейшем данная инициатива охватит все остальные регионы Казахстана», - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Напомним, в сентябре прошлого года в рамках акции «Мөлдір бұлақ» специалисты министерства и подведомственных организаций уже проводили очистку родников и прибрежных территорий по всей стране. Тогда в мероприятиях приняли участие более четырех тысяч человек, было собрано свыше 300 тонн мусора.

В настоящее время Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология» проводит инвентаризацию родников на территории Казахстана. По предварительным данным, выявлено 711 потенциальных источников. По архивным и фондовым материалам сформирована карта из 2772 родников. Родники рассматриваются как дополнительный источник водообеспечения в условиях дефицита водных ресурсов.