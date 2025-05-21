Министр энергетики подтвердил прогнозы по увеличению добычи нефти

Энергетика
25

Министр энергетики Ерлан Аккенженов провел рабочую встречу с миссией Международного Валютного Фонда (МВФ) во главе с недавно назначенным главой по Казахстану господином Али Аль-Эйдом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

В центре обсуждения – пути укрепления инвестиционного климата в энергетическом секторе страны, планы по масштабной модернизации инфраструктуры, включая ТЭЦ, и перспективы развития нефтегазовой отрасли.

В ходе встречи Ерлан Аккенженов обозначил приоритеты Казахстана в энергетической сфере, подчеркнув нацеленность на создание прозрачных и привлекательных условий для инвесторов.

«Конструктивный диалог с такими международными партнерами, как МВФ, позволяет нам синхронизировать наши подходы с лучшими мировыми практиками и эффективно реализовывать стратегию устойчивого развития энергетического комплекса», – отметил министр.

Ключевым аспектом беседы стали программы модернизации существующих энергетических мощностей. Особое внимание было уделено обновлению теплоэлектроцентралей, что является критически важным для обеспечения надежного энергоснабжения и создания базы для долгосрочных инвестиций в современные и экологически чистые технологии.

Стороны детально рассмотрели перспективы нефтегазового сектора. Министр энергетики подтвердил прогнозы по увеличению добычи нефти до 104,5 млн тонн к 2027 году, что связано с реализацией крупных проектов, включая расширение Тенгизского месторождения.

Обсуждались также возможности для инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии, где Казахстан ставит цель достичь 15% доли ВИЭ в энергобалансе к 2030 году.

«Наша главная задача – обеспечить энергетическую безопасность страны и создать условия для динамичного развития отрасли за счет привлечения инвестиций и внедрения передовых технологий. Казахстан открыт для взаимовыгодного сотрудничества», – заявил по итогам встречи министр Аккенженов.

#энергетика

Популярное

Все
Лекарств нет, но вы держитесь!
В Петропавловске разгорается скандал, связанный с выселением медработников из Дома врача
21 мая – День специалиста инженерно-авиационного обеспечения
Неумение родителей ладить с детьми может привести к печальным последствиям
Новые правила регистрации мобильных телефонов
Фотоловушка для снежного барса
Интеллект искусственный, а душа – живая
Стреляли, подтягивались, пели...
Девушки взяли бронзу
Развитие ВИЭ становится драйвером трансформации электроэнергетики
ИИ на страже психологического благополучия
«Призрачный мир» Батырхана Шукенова
Счастье с доставкой на дом
Главное – не наказать агрессора, а предотвратить трагедию
Как регион борется с дефицитом врачей
Болезнь выявили вовремя
В этом году произошел рост товарооборота с Венгрией на 37%
Святая к музыке любовь
Властелины света
Важен осознанный подход
В Казахстане резко изменится погода
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Казахстан лидирует по качеству жизни в Центральной Азии
Бесценное богатство из отходов
Восемь проектов в рыбной отрасли реализуют в Атырау
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
ИИ: на пороге новой технологической эпохи
Если вы подверглись цифровой атаке...
Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
Торговать не зерном, а крупами
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Роналду сделал неожиданный выбор для трансфера
Химия угля: новое дыхание индустрии
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Будущее – за цифровыми активами
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте

Читайте также

Развитие ВИЭ становится драйвером трансформации электроэнер…
Объект ВИЭ с самыми мощными ветряками строят недалеко от Ка…
Доля ВИЭ в энергобалансе Казахстана превысила 6%
Готовь уголь летом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]