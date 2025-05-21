Министр энергетики Ерлан Аккенженов провел рабочую встречу с миссией Международного Валютного Фонда (МВФ) во главе с недавно назначенным главой по Казахстану господином Али Аль-Эйдом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

В центре обсуждения – пути укрепления инвестиционного климата в энергетическом секторе страны, планы по масштабной модернизации инфраструктуры, включая ТЭЦ, и перспективы развития нефтегазовой отрасли.

В ходе встречи Ерлан Аккенженов обозначил приоритеты Казахстана в энергетической сфере, подчеркнув нацеленность на создание прозрачных и привлекательных условий для инвесторов.

«Конструктивный диалог с такими международными партнерами, как МВФ, позволяет нам синхронизировать наши подходы с лучшими мировыми практиками и эффективно реализовывать стратегию устойчивого развития энергетического комплекса», – отметил министр.

Ключевым аспектом беседы стали программы модернизации существующих энергетических мощностей. Особое внимание было уделено обновлению теплоэлектроцентралей, что является критически важным для обеспечения надежного энергоснабжения и создания базы для долгосрочных инвестиций в современные и экологически чистые технологии.

Стороны детально рассмотрели перспективы нефтегазового сектора. Министр энергетики подтвердил прогнозы по увеличению добычи нефти до 104,5 млн тонн к 2027 году, что связано с реализацией крупных проектов, включая расширение Тенгизского месторождения.

Обсуждались также возможности для инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии, где Казахстан ставит цель достичь 15% доли ВИЭ в энергобалансе к 2030 году.