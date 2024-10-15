Министр финансов — о бюджете: Неналоговые платежи превысили план в 6 раз

На заседании правительства министр финансов Мади Такиев представил итоги исполнения государственного бюджета за 9 месяцев 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Без учета трансфертов поступило 14,97 трлн тенге, что составляет 93,2% от запланированного,

В республиканский бюджет поступило порядка 9 трлн тенге. Министр отметил, что основным фактором неисполнения плана по доходам стало снижение налоговых поступлений. Так, фактически их объем составил 8,1 трлн тенге, что на 2,6 трлн тенге меньше запланированного.

Мади Такиев указал на 3 ключевых фактора, повлиявших на выполнение плановых показателей. Первый - это сокращение объемов добычи нефти: за 9 месяцев добыча нефти уменьшилась на 5,3 млн тонн. Второй – замедление мировой экономики: этот фактор оказал негативное влияние на внешнеэкономическую деятельность, в результате чего импорт снизился на 8,3%, в том числе с КНР на 6,5% и со странами ЕАЭС на 4%. Снижение цен на основные экспортные металлы также отразилось на поступлениях в бюджет;

И третье – увеличение возврата НДС: за 9 месяцев текущего года возврат НДС составил 946 млрд тенге, в 3 раза превышая аналогичный показатель прошлого года.

«Неисполнение по налогам компенсируется увеличением неналоговых платежей, которые при плане на отчетный период 148 млрд тенге, фактически составили 921 млрд тенге. Перевыполнение плана обеспечено за счет поступления дивидендов на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности, на сумму 684 млрд тенге. По поступлениям от продажи основного капитала при плане на 1,7 млрд тенге поступило в бюджет 5,1 млрд тенге. Необходимо отметить, что принимаемые меры в области цифровизации администрирования являются одними из действенных инструментов повышения эффективности. Так, за 9 месяцев в рамках налогового и таможенного администрирования обеспечено 794 млрд тенге дополнительных поступлений», — отметил министр.

Поступления трансфертов в республиканский бюджет составили 4,5 трлн тенге, включая гарантированный из Национального фонда в размере 2 трлн тенге.

Особое внимание Мади Такиев уделил результатам местных бюджетов. Их собственные доходы исполнены на 115% и составили 5,9 трлн тенге. Рост на 127% обеспечен за счет закрепления за местными бюджетами стабильных налогов, не зависящих от внешних факторов. Это в результате расширяет финансовую самостоятельность регионов и дает им возможность решать актуальные вопросы.