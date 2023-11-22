Министр обороны Казахстана находится с официальным визитом в Беларуси

Статьи
24

В Минск руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков прибыл в связи с проведением совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

В Центральном доме офицеров состоялась встреча министров обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова и генерал-лейтенанта Виктора Хренина. По ее итогам руководители оборонных ведомств Казахстана и Беларуси подписали план сотрудничества между министерствами обороны на 2024 год.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков выразил удовлетворение уровнем казахстанско-белорусских отношений в сфере военного сотрудничества.

– Казахстан в качестве миролюбивого и ответственного государства заинтересован в сохранении мира и совместной работе по обеспечению безопасности в регионе ответственности ОДКБ, – подчеркнул он.

Министр обороны Казахстана принял участие в церемонии возложения венков к монументу «Победы» на одноименной площади.

В тот же день на факультете Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Республики Беларусь был проведен брифинг, в ходе которого казахстанская делегация ознакомилась со структурой, задачами и системой подготовки военных кадров учебного заведения.

Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с казахстанскими военнослужащими, проходящими обучение в Военной академии Беларуси. Он поинтересовался содержанием образовательных программ, процессом обучения и с бытовыми условиями, созданными для военнослужащих и членов их семей.

#казахстан #Беларусь #МОРК

Популярное

Все
Спасибо, ребята, за игру!
Братская история
Сто лет пути
Не надо нервничать
Под угрозой древние письмена
Всем будет жарко!
От одиночества – к деменции
И чьи это проблемы?
Путают с личным хозяйством
В Шымкенте военнослужащие Нацгвардии спасли жизнь мужчине
Нулевая терпимость к насилию, бескультурью и хамству
Обкусанная роща
Баланс инвестиций
Защита от неправды
В сельской школе юбилей
АНПЗ: техническое перевооружение, экологические вызовы и кадровый потенциал
Новые находки
Слияние минувшего и настоящего
В зоне бизнес-комфорта
Книги нужны везде
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
Даулет Турлыханов – герой своего времени
«Человеческое лицо» в реформе школы
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Мечты Ильдара и Ильнара
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Кто не везет, на том не едут
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

В проактивном режиме
На основе ценностей
В сельской школе юбилей
По медицинскому счету

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]