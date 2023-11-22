Министр обороны Казахстана находится с официальным визитом в Беларуси

В Минск руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков прибыл в связи с проведением совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

В Центральном доме офицеров состоялась встреча министров обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова и генерал-лейтенанта Виктора Хренина. По ее итогам руководители оборонных ведомств Казахстана и Беларуси подписали план сотрудничества между министерствами обороны на 2024 год.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков выразил удовлетворение уровнем казахстанско-белорусских отношений в сфере военного сотрудничества.

– Казахстан в качестве миролюбивого и ответственного государства заинтересован в сохранении мира и совместной работе по обеспечению безопасности в регионе ответственности ОДКБ, – подчеркнул он.

Министр обороны Казахстана принял участие в церемонии возложения венков к монументу «Победы» на одноименной площади.

В тот же день на факультете Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Республики Беларусь был проведен брифинг, в ходе которого казахстанская делегация ознакомилась со структурой, задачами и системой подготовки военных кадров учебного заведения.

Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с казахстанскими военнослужащими, проходящими обучение в Военной академии Беларуси. Он поинтересовался содержанием образовательных программ, процессом обучения и с бытовыми условиями, созданными для военнослужащих и членов их семей.