Денис Никиша и Михаил Шайдоров встретились с профильным министром

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

Министерство намерено всесторонне поддерживать подготовку спортсменов-кандидатов к предстоящим зимним Олимпийским играм

Фото: Минтуризма и спорта РК

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов провел встречу с одними из лучших представителей страны в зимних видах спорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

На встрече были обсуждены вопросы подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии, а также обсужден специальный план, направленный на усиление потенциала сборной Казахстана.

Ербол Мырзабосынов отметил, что до Олимпиады в Милане осталось 303 дня. По итогам зимнего сезона 2024/25 года спортсмены, показавшие высокие результаты и завоевавшие призовые места, были отобраны в качестве претендентов на олимпийские лицензии.

Шорт-трекер Денис Никиша и фигурист Михаил Шайдоров демонстрируют стабильные и высокие результаты на международной арене. В текущем сезоне Денис стал двукратным серебряным призером чемпионата мира по шорт-треку, а Михаил завоевал золотую медаль на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию и серебряную медаль на чемпионате мира.

Министерство намерено всесторонне поддерживать подготовку спортсменов-кандидатов к предстоящим зимним Олимпийским играм. Эта поддержка включает не только предоставление спортивных баз и организацию учебно-тренировочных сборов, но и реализацию индивидуальных программ, учитывающих особенности каждого спортсмена, его спортивный календарь и процесс восстановления. Программы включают медицинское, психологическое, аналитическое и методическое сопровождение.

В завершение встречи министр подчеркнул высокие результаты двух спортсменов в текущем сезоне и отметил, что главная цель — достойное выступление на Олимпийских играх в Милане.

#фигурное катание #шорт-трек #олимпиада-2026

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