Министры будут регулярно встречаться с населением

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Правительство постановило, что центральные исполнительные органы (за исключением министерств обороны, иностранных дел, по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, юстиции) будут проводить в течение года регулярные встречи с населением. Периодичность встреч для первых руководителей составит не менее одного раза в квартал по согласованию с местными исполнительными органами.

Отмечается, при выборе региона необходимо учитывать отраслевые проблемы и вопросы, поднимаемые на местах. При наличии прогнозируемых либо возникших рисков социальной напряженности - обеспечить обязательное проведение встреч вне графика первыми руководителями с населением данного региона.

Акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей поручено оказывать организационную, информационную и техническую поддержку центральным исполнительным органам в организации проведения встреч.

Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования. Ознакомиться с документом можно здесь.