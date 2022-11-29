Минторговли готово помочь McDonald's восстановить работу ресторанов в Казахстане

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Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин высказался о приостановлении работы ресторанов McDonald's, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Всю информацию, которую я получил, сказать не могу, так как она ещё не согласована с головным офисом, скажу лишь, что большая часть различной продукции - порядка 1000 наименований - импортировалась. Поэтому сейчас идет процесс перестройки», - отметил Серик Жумангарин в кулуарах после заседания Правительства.

При этом он добавил, что его ведомство предложило руководству сети ресторанов помощь в решении проблем.

«Я дал Комитету по техрегулированию поручение посмотреть, чем мы можем помочь по сертификации, и побыстрее сделать. Работа в этом направлении идет», - заверил министр.

Он также пояснил, что ситуация не связана с разбирательствами в отношении Боранбаева.

«Нет, я думаю, ничего такого… Он же акционер… существенного влияния это не оказывает», - резюмировал глава Минторговли.