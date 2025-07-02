Минтранспорта проверяет асфальтобетонные заводы

Сделано в Казахстане
124
Дана Аменова
корреспондент

На сегодня проверили 382 из 431 завода, что составляет 89% от их общего числа

Фото: пресс-служба Минтранспорта

Полностью охвачены такие регионы, как Алматинская, Жетысу, Костанайская, Павлодарская, Актюбинская области, города Астана и Шымкент, где проверили все действующие заводы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Инспекцию выполняет Национальный центр качества дорожных активов Комитета автомобильных дорог Минтранспорта

В ходе инспекции была детально проверена оснащенность асфальтобетонных заводов и их лабораторий на соответствие требованиям действующих нормативных документов.

Особое внимание уделялось наличию штатного состава службы качества, соблюдению входного контроля материалов, конструкций и изделий, в том числе правилам хранения и транспортировки дорожно-строительных материалов.

Также оценивалось наличие разработанных технологических регламентов по обеспечению контроля качества.

По результатам инспекции даны ряд рекомендаций для совершенствования и модернизации асфальтобетонных заводов, которые станут основой для их дальнейшей модернизации и выхода на требуемый уровень качества. Оставшиеся из них будут проинспектированы в ближайшее время.

#проверка #асфальт #Минтранспорта #заводы

Популярное

Все
Южнокорейский бизнес расширяет присутствие в Казахстане
«Астана» не смогла уйти в отрыв
«Мағжан оқулары-2025» вновь собрал талантливую молодежь
В Актау прошел фестиваль, объединивший мастеров тюркского мира
«Самғау» возродился
Права восстановлены, долги возвращены
Туркестан – символ единства и культурного диалога
Казахстанцы из категории NEET пополнили ряды начинающих предпринимателей
Послание Конституционного Суда Республики Казахстан «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан»
Чтобы жизнь удалась на все 100!
Качество жизни начинается с базовых вещей
Когда отходы становятся ресурсом
Молодежь идет на производство
В Зеренде открыли современную ДЮСШ
Там, где дружба, нет буллинга
Голос гражданского общества
Канал Найман забетонировали
Необходимы современные подходы и сберегающие технологии
Открытие в Астане посольства Молдовы – новый этап в развитии отношений
Все работы хороши!
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Из Рабочего поселка – в Париж
Когда региональная сила становится мировым аргументом
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Введена в строй новая подстанция
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
В Казахстане стремительно растет интерес к исламским финансовым инструментам
В столице открылась фотовыставка «Моя Астана: от прошлого к будущему»
Fortebank покупает Home Credit Bank
Каждый закон, принятый в Мажилисе, разработан при активном участии фракции AMANAT
Завод по выпуску хлопьев и круп строят в СКО
Глава государства дал старт XI международному военно-патриотическому сбору молодежи «Айбын»
Токаев посетит Минск
Овощеводство: зачем отрасли нужна глубокая переработка?
Проект «Әділ қоғам» презентовал Антикор
Реформу надо завершить
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Закон Республики Казахстан
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства

Читайте также

Отечественного продовольствия стало больше
Овощеводство: зачем отрасли нужна глубокая переработка?
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]