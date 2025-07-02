На сегодня проверили 382 из 431 завода, что составляет 89% от их общего числа

Фото: пресс-служба Минтранспорта

Полностью охвачены такие регионы, как Алматинская, Жетысу, Костанайская, Павлодарская, Актюбинская области, города Астана и Шымкент, где проверили все действующие заводы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Инспекцию выполняет Национальный центр качества дорожных активов Комитета автомобильных дорог Минтранспорта

В ходе инспекции была детально проверена оснащенность асфальтобетонных заводов и их лабораторий на соответствие требованиям действующих нормативных документов.

Особое внимание уделялось наличию штатного состава службы качества, соблюдению входного контроля материалов, конструкций и изделий, в том числе правилам хранения и транспортировки дорожно-строительных материалов.

Также оценивалось наличие разработанных технологических регламентов по обеспечению контроля качества.

По результатам инспекции даны ряд рекомендаций для совершенствования и модернизации асфальтобетонных заводов, которые станут основой для их дальнейшей модернизации и выхода на требуемый уровень качества. Оставшиеся из них будут проинспектированы в ближайшее время.