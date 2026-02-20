Минтруда прокомментировало рассылку о заявках на соцпомощь через eGov

Госуслуги
207

В министерстве заявили, что это фейк, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с распространением в социальных сетях и отдельных СМИ недостоверной информации о якобы автоматическом назначении социальной помощи всем гражданам, подавшим заявку, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан сообщает следующее.

Социальная помощь является адресной мерой государственной поддержки и предоставляется исключительно гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, при условии соответствия установленным критериям нуждаемости.

Назначение помощи осуществляется на основаниях, определённых действующим законодательством и решениями маслихатов, и возможно только при документальном подтверждении соответствия установленным требованиям.

Подача заявления через портал eGov является лишь способом обращения за социальной помощью и не гарантирует её автоматического назначения.

Перечень категорий получателей, условия предоставления помощи и список необходимых документов утверждаются маслихатами отдельно в каждом регионе и размещаются на официальных интернет-ресурсах местных исполнительных органов.

Все поступившие заявления рассматриваются местными исполнительными органами в установленном порядке.

- Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону, - добавили в министерстве.

 

#рассылка #фейк #соцпомощь

