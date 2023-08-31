Минтруда утвердило порядок разработки квалификационных программ

Фото пресс-службы МТСЗН РК

Министерство труда и социальной защиты населения РК в рамках реализации закона «О профессиональных квалификациях», направленного на внедрение независимой и объективной системы оценки знаний, умений и навыков граждан, утвердило порядок разработки квалификационных программ, сообщает Kazpravda.kz.

"В рамках принятых правил определены общие требования к проведению теоретического и практического этапов экзамена при признании профессиональных квалификаций на добровольной основе центрами признания профквалификаций", - проинформировали в МТСЗН.

В министерстве отметили, что при описании практической части экзамена центрами признания будет указываться информация об использовании в этом процессе оборудования, методологии и (или) инструментов.

При этом указанные центры будут формировать свои квалификационные программы исходя из особенностей характера профессии, вида работ, специфики производства. Это позволит при разработке квалификационной программы учитывать требования профессиональных стандартов или квалификационные требования.

"Таким образом, квалификационные программы – это основной инструмент, позволяющий выстроить четкий алгоритм проведения независимой оценки, систематизировать и обеспечить единые требования к методам, способам и инструментам проведения данной процедуры", - подчеркнули в Минтруда.