Минтуризма прокомментировало риски потери санаториев в Кыргызстане

Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

По условиям межправительствого соглашения  Казахстану необходимо было построить новые отели на месте старых туробъектов

Коллаж: gov.kz

14 апреля в Kaktus Media вышла статья под заголовком: «Казахстан рискует потерять пансионаты на Иссык-Куле из-за невыполнения условий соглашения». Из материала следует, что в 2006 году Кыргызстан передал Казахстану четыре объекта, среди которых санаторий «Казахстан», спортивно-оздоровительный лагерь «Университет», центр «Олимп» и дом отдыха «Самал» на 49 лет.

Наша страна обязалась построить на месте этих объектов трехзвездочные и четырехзвездочные отели. Однако эти планы пока не удалось реализовать. 

Редакция Kazpravda.kz обратилась в Министерство туризма и спорта, чтобы узнать, какие меры предпринимаются для сохранения данных объектов в собственности Казахстана.

Как выяснилось, в ведении данного ведомства находится только один из 4 вышеперечисленных пансионатов – спортивно-оздоровительный центр «Олимп».

В Минтуризма пояснили, что в декабре 2024 года подписан протокол о внесении изменений в соглашение от 2006 года. Согласно новому документу, Казахстан обязуется завершить реконструкцию объектов до 31 декабря 2026 года.  

«Спортивно-оздоровительный центр «Олимп» расположен на территории Иссык-Кульской области и функционирует на основании соглашения между Правительством Казахстана и Правительством Кыргызстана об урегулировании прав собственности Казахстана на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, от 4 июля 2006 года.

Земельный участок площадью 13,7 га расположен на первой линии у озера Иссык-Куль. В настоящее время решается вопрос выделения средств из бюджета для разработки проектной документации и содержания объектов СОЦ «Олимп». Подготовленная бюджетная заявка будет направлена при ближайшем уточнении республиканского бюджета. В то же время, в рамках внесенных 4 декабря 2024 года изменений в соглашение, Минтуризма обязано построить на территории СОЦ «Олимп» спортивно-оздоровительную базу. Данный объект, расположенный в среднегорье, в первую очередь будет использоваться для подготовки казахстанских спортсменов», – сказано в комментарии. 

Кроме того, по данным министерства, ранее были направлены предложения крупным казахстанским инвесторам для установления сотрудничества, в числе которых: группа компаний BAZIS-A, холдинг BI Group, АО Sembol Construction, группа компаний «Мабетекс», ТОО Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг), группа компаний Eurasian Resources Group (ERG), Freedom Holding Corporation.

Там же добавили, что несколько месяцев назад Минтуризма направило письмо в соответствующие госорганы Кыргызстана с целью получения контактов потенциальных инвесторов, заинтересованных во взаимовыгодном сотрудничестве.

Переговоры с потенциальными казахстанскими инвесторами продолжаются. Вопрос остается на постоянном контроле ведомства.

#Кыргызстан #санатории #Минтуризма #Иссык-Куль

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