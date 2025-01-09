Минводы расширит перечень стратегических водохозяйственных сооружений

В список планируется добавить каскад гидроэлектростанций на реке Уба в ВКО
Министерство водных ресурсов и ирригации разработало проект постановления правительства о внесении дополнений в перечень водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы
В частности, в список планируется добавить каскад гидроэлектростанций на реке Уба в Восточно-Казахстанской области.
«Предлагаемые министерством изменения призваны обеспечить надежный контроль паводковых вод для снижения рисков наводнений и защиты населенных пунктов региона. Также это позволит сформировать комплекс резервуаров общей емкостью до 500 млн кубометров для стабилизации водоснабжения граждан и промышленных объектов.
Кроме того, будут созданы условия для полива свыше 3 тысяч га сельскохозяйственных угодий и выработки дополнительных объемов экологически чистой электроэнергии», – сообщил директор департамента развития водохозяйственных сооружений Кудайберген Корганбаев.
Дополнительных затрат из государственного бюджета принятие проекта не потребует, отметил он.
Проект постановления размещен на интернет-портале открытых нормативных правовых актов.