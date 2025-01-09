Минводы расширит перечень стратегических водохозяйственных сооружений

Министерство водных ресурсов и ирригации разработало проект постановления правительства о внесении дополнений в перечень водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

В частности, в список планируется добавить каскад гидроэлектростанций на реке Уба в Восточно-Казахстанской области.

«Предлагаемые министерством изменения призваны обеспечить надежный контроль паводковых вод для снижения рисков наводнений и защиты населенных пунктов региона. Также это позволит сформировать комплекс резервуаров общей емкостью до 500 млн кубометров для стабилизации водоснабжения граждан и промышленных объектов.

Кроме того, будут созданы условия для полива свыше 3 тысяч га сельскохозяйственных угодий и выработки дополнительных объемов экологически чистой электроэнергии», – сообщил директор департамента развития водохозяйственных сооружений Кудайберген Корганбаев.