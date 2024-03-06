Минздрав Газы: число жертв военной операции Израиля достигло 30,7 тыс.

По информации ведомства, 72 156 палестинцев получили ранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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Более 30,7 тыс. человек были убиты в результате бомбардировок и обстрелов израильскими войсками различных районов сектора Газа с начала резкой эскалации напряженности в анклаве в октябре прошлого года. Такие данные представил Минздрав Газы.

"Число жертв израильской агрессии в секторе на настоящий момент составило 30 717", - указывается в заявлении Минздрава, которое процитировал телеканал Al Jazeera. По информации ведомства, 72 156 палестинцев получили ранения.

Только за минувшие сутки, как свидетельствует министерство, израильскими силами в Газе было убито 86 человек, 113 были ранены.

Кроме того, по данным министерства, с момента эскалации напряженности в секторе были убиты 348 медицинских работников, 269 медиков арестованы, в том числе несколько главврачей местных больниц.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.