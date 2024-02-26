Минздрав Газы: почти 30 тысяч человек погибли в результате израильских ударов

Минздрав Газы: число погибших при израильских ударах достигло 29 782, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 29 782 человек, пострадали более 70 тысяч, сообщило министерство здравоохранения Газы.