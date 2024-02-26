Минздрав Газы: почти 30 тысяч человек погибли в результате израильских ударов
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Айман Аманжолова
Минздрав Газы: число погибших при израильских ударах достигло 29 782, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 29 782 человек, пострадали более 70 тысяч, сообщило министерство здравоохранения Газы.
"Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 29 782, пострадали 70 043 человека", - говорится в заявлении Минздрава анклава.