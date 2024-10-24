Минздрав изменит условия госпитализации больных ОРВИ

Соответствующий проект приказа размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 8 ноября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проектом в приказ вносится измнение по лечению в стационаре больных гиппом и ОРВИ, передает корреспондент Kazpravda.kz

Предполагается, что подлежать госпитализации будут пациенты при наличии клинических показаний оказания медицинской помощи в условиях стационара. Изменение вносится в связи с ограничением госпитализации больных с гриппом и ОРВИ от 15 до 64 лет.

В настоящее время клиническими показаниями для госпитализации являются:

- ОРВИ и грипп, протекающие со среднетяжелой и тяжелой, осложненной формами течения заболеваний у детей до 14 лет, лиц старше 65 лет и беременных женщин при любых сроках беременности;

- больные с проявлениями ОРВИ и гриппа со среднетяжелой и тяжелой степенью течения, с сопутствующими хроническими заболеваниями со стороны сердечно-сосудистой, легочной, выделительной, эндокринной систем и гематологической патологией.

Ранее в Минздраве заявили, что внедренные в поликлиниках в пилотном режиме цифровые механизмы позволили снизить возможность приписок медицинских услуг.