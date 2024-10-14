Минздрав отреагировал на сообщение о справках для школьников при ОРВИ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казнете распространяется сообщение, что детям при болезни до 5 дней справку в учреждение образования предоставлять не нужно – якобы такая практика применяется во время подъема заболеваемостью ОРВИ и действует до особого распоряжения. Сообщение прокомментировали в комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz

«Информация, распространяемая в соцсетях, о том, что на период подъема заболеваемости вирусными инфекциями дети могут до 5 дней пропускать по болезни сад и школу без справки, неприемлема на территории РК. Согласно санитарным правилам, если дети отсутствуют три дня и более, принимаются при наличии справки от врача о состоянии здоровья. Обучающиеся и воспитанники, перенесшие отдельные острые заболевания, подлежат наблюдению и оздоровлению. Продолжительность пропуска по уважительной причине определяется внутренним распорядком организации образования (школой)», – говорится в сообщении.

Минздрав призвал граждан доверять достоверной информации из официальных источников.

Фактчекеры добавили, что данная информация появилась в Сети в сентябре этого года. Такое постановление выпустило министерство здравоохранения Республики Беларусь.

Распространяемое видео – это кадр из новостного сюжета, который вышел на белорусском канале ОНТ 6 сентября 2024 года.