Минздрав пересмотрит тарифы на медуслуги

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Повышение тарифов для обеспечения финустойчивости госмедорганизаций планирует Минздрав. Об этом в ходе коллегии министерства заявила глава ведомства Акмарал Альназарова, передает Kazpravda.kz

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Она отметила, что с момента внедрения системы ОСМС расходы на оказание медпомощи по ГОБМП и ОСМС выросли в 2,5 раза, и в 2023 году составили 2,6 трлн тенге, в том числе за счет страховых взносов ОСМС – 1 трлн тенге.

- При этом отмечается ограниченность доступа застрахованных к бесплатной медпомощи, подмена госгарантий платными услугами, высокая доля карманных расходов, недостаточное качество медуслуг, нахождение свыше 3,6 млн человек вне системы плановой медпомощи, неэффективное лечение, непрозрачность системы ОСМС, ее низкая эффектность, финансовая неустойчивость медорганизаций, системный дисбаланс заявленных обязательств, - перечислила министр.

Она также озвучила проблему кредиторской задолженности более 400 медицинских организаций. Наибольшую задолженность, по словам министра, имеют медорганизации Астаны, Алматы и ВКО.

- Причиной сложившейся ситуации является несовершенная система формирования тарифов, непрозрачность определения объемов медпомощи и их территориального распределения. Для решения данных проблем необходимы комплексные меры по модернизации системы медпомощи с фокусом на ресурсобережение и удовлетворение потребностей граждан, - подчеркнула Акмарал Альназарова.

Для этого с 1 января 2025 года за счет средств МБ будут застрахованы лица с экстренным уровнем благополучия.

Кроме того, планирование объемов медпомощи вернется в ведение Минздрава, повысятся тарифы для обеспечения финустойчивости госмедорганизаций, заключила спикер.

#Минздрав #население #тарифы #медпомощь #ОСМС #качество

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