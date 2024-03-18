Минздрав ужесточит контроль средств, выделенных на медпомощь и лекарства

Дефицит финансирования здравоохранения предлагается компенсировать за счет внутренних резервов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Глава государства поручил обеспечить высокую эффективность использования финансовых средств в системе здравоохранения и повысить удовлетворенность населения медицинской помощью.

В этой связи Минздрав принимает меры по ужесточению контроля за целевым рациональным использованием средств, выделенных на оказание медицинской помощи и лекарственное обспечение.

«В результате проверок в медицинских организациях выявлены многочисленные факты нарушений финансовой дисциплины, хищений и необоснованных выплат заработной платы и премий. По выявленным фактам нарушений ряд должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнений, а по отдельным фактам материалы переданы в правоохранительные органы для уголовного преследования», - говорится в сообщении.

Сообщается, что министерством здравоохранения утвержден план работы в данном направлении с активным вовлечением региональных управлений здравоохранения и и других структур.

Конечной целью данных мероприятий является повышение отдачи государственных вливаний в систему здравоохранения, обеспечение нужд и интересов пациентов и граждан.

Для покрытия дефицита финансовых средств на оказание медицинской помощи будут изысканы внутренние резервы в системе здравоохранения. Это будет сделано через оптимизацию лечебно-диагностических процессов и пересмотр перечня амбулаторного лекарственного обеспечения, что позволит более эффективно расходовать средства.

Второй пример экономии средств – это пересмотр подходов к закупу дорогостоящего медицинского оборудования, потенциал которого полностью не используется.