Минздрав ужесточит контроль средств, выделенных на медпомощь и лекарства

Здравоохранение
107
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Дефицит финансирования здравоохранения предлагается компенсировать за счет внутренних резервов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Глава государства поручил обеспечить высокую  эффективность использования финансовых средств в системе здравоохранения и повысить удовлетворенность населения медицинской помощью.

В этой связи Минздрав принимает меры по ужесточению контроля за целевым рациональным использованием средств, выделенных на оказание медицинской помощи и лекарственное обспечение.

«В результате проверок в медицинских организациях выявлены многочисленные факты нарушений финансовой дисциплины, хищений и необоснованных выплат заработной платы и премий. По выявленным фактам нарушений ряд должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнений, а по отдельным фактам материалы переданы в правоохранительные органы для уголовного преследования», - говорится в сообщении.

Сообщается, что министерством здравоохранения утвержден план работы в данном направлении с активным вовлечением региональных управлений здравоохранения и и других структур.

Конечной целью данных мероприятий является повышение отдачи государственных вливаний в систему здравоохранения, обеспечение нужд и интересов пациентов и граждан.

Для покрытия дефицита финансовых средств на оказание медицинской помощи будут изысканы внутренние резервы в системе здравоохранения. Это будет сделано через оптимизацию лечебно-диагностических процессов и пересмотр перечня амбулаторного лекарственного обеспечения, что позволит более эффективно расходовать средства.

Второй пример экономии средств – это пересмотр подходов к закупу дорогостоящего медицинского оборудования, потенциал которого полностью не используется.

«В этой связи, проводится глубокий анализ утвержденного плана закупа медоборудования на 2024 год с тем, чтобы обеспечить высокую эффективность использования средств. Также в части амбулаторного лекарственного обеспечения будет в первую очередь решен вопрос с дефицитом базовых лекарств для населения. Следует признать, что в последние годы бесконтрольное расширение перечня заболеваний и списка лекарственных средств привели к ситуации нехватки необходимых препаратов», - добавили в пресс-службе.

#здравоохранение #оптимизация #лекарства #расходы

Популярное

Все
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии № 31
В столице на территории Успенского кафедрального собора горожане отпраздновали Масленицу
Подготовиться к большой воде
Данил Васильев стал победителем Кубка Международной федерации лыжных видов спорта (FIS)
Бата на счастье!
Этностиль выходит на улицу
Межрегиональная ярмарка «Қоныс аудару» («Переселение») стартовала в Туркестанской области
За каждым обрядом – мудрость народа
Сердечной тайны шелковый узор
Праздник, который объединяет
В Казахстане обсуждались вопросы, касающиеся здоровья 40% населения Земли
Консенсус путем диалога
Задачи для молодых патриотов
Диалог особой значимости
Образ будущего: «Справедливый Казахстан – Ответственный гражданин – Прогрессивная нация»
О чем говорили на курултае
Высказывание Токаева о казахском языке исказили в соцсетях
В ОАЭ задержан бывший гендиректор Kazakhstan Kagazy Максат Арип
Казахстанские боксеры стали первыми в командном зачете турнира в Сербии
На Солнце произошла сильная вспышка
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
В Минцифры предупредили казахстанцев, получивших уведомления об утечке данных
Тарифное регулирование при экспорте семян подсолнечника стало камнем преткновения
Творил несмотря на запреты
Красиво шить не запретишь
Будущее – за «Болашаком»
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
Число погибших жителей Газы перевалило за 31 тысячу
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
Кодекс преткновения
Президент предложил изменить герб Казахстана
Куда уходит Каспий?
Робот-броневик с пулемётом собрали солдаты в Актау
Пять путевок на ОИ-2024 завоевали казахстанские боксеры
Берут одни, отдают другие
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Детский сад горел в Семее
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Какого цвета «честный» мед?
Откуда берет корни название города Костанай
Доверие основывается на справедливости
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится

Читайте также

Пациенты с подозрением на социально-значимые заболевания бу…
Минздрав об ОСМС: Люди с низкими доходами не должны платить…
Центр экстренной медпомощи откроется в Астане
Препарат против болезней сердца и почек от «АстраЗенека» бу…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]