Мир без песен сер и тесен

Музыка
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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Ярким концертом отметил свое пятилетие столичный ансамбль «Сағыныш сазы»

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«Сағыныш сазы» – необычный творческий коллектив, в котором выступают музыканты пенсионного возраста. Молодые душой и невероятно талант­ливые. В этом году ансамблю исполнилось пять лет. По этому случаю в центре активного долголетия района «Есиль» состоялся праздничный концерт.

Сегодня в ансамбле 20 человек. Самой молодой участнице 62 года, самому старшему – 82. По словам художест­венного руководителя коллектива Жанарбека Искендырова, здесь люди вновь чувст­вуют себя молодыми, получают колоссальное удовольствие от общения друг с другом.

– Песня – душа народа, она окрыляет человека, положительно влияет на его настроение и самочувствие. Наши артисты исполняют произведения под аккомпанемент музыкальных инструментов, поют a cappella, создают дуэты, трио, квартеты. Они не могут не петь. Действительно, мир без песен сер и тесен, – считает он.

Ведущая концерта Баян Сейсембаева представила «Сағыныш сазы». Перед зрителями предстали бабушки в нацио­нальных платьях, камзолах и кимешеках и дедушки, облаченные в шапаны. Открыл программу кюй «Ата толғауы» Нургисы Тлендиева, следом прозвучала заряженная невероятной энергетикой композиция «Балбырауын» Курмангазы. Зрители, затаив дыхание, слушали мелодии степи.

Домбыра, қобыз, дауылпаз, туяқтас, асатаяқ, сылдырмақ – на таких музыкальных инструментах играют участники коллектива. Как рассказала староста ансамбля Шарбат Курманова, в составе оркестра – виртуозный музыкант, кюйши, педагог Батыр Темиралиев, кобызистки Бакыткуль Карибай и Салтанат Шамина, дауылпазисты Канат Калыков, Корлан Жанабай, певицы Сара Казгужина, Сараш Кожанкул.

– В оркестре играют и юные домбрис­ты – внуки Ермека и Баян Сейсембаевых – Дастан и Алдияр. Вот наглядный пример преемственности поколений, – говорит Шарбат Курманова.

Почетным гостем праздничного вечера стала основательница ансамбля «Сағыныш сазы», композитор, кюйши, певица Кульзагила Барлыкова. С детства она увлекалась музыкой. В 80-х годах стала домбристкой Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы. Позже переехала с семьей в город Акколь Акмолинской облас­ти, где работала музыкальным руководителем в детском доме, обучала казахским песням детей разных национальностей.

– Выйдя на пенсию, занималась домашними делами, но музыка всегда была со мной, – признается Кульзагила Барлыкова. – Пела и играла на домбре среди пенсионеров. Подруги говорили: ты такая деятельная, организуй творческий коллектив. И я прислушалась к ним: так 12 декабря 2019 года появился ансамбль «Сағыныш сазы». Было сложно собрать единомышленников. Дали объявление в социальных сетях, приглашали музыкантов из числа пенсионеров. Мне хотелось показать всю красоту народных песен.

Первое время приходилось ходить по дворовым клубам, репетировать и давать небольшие концерты. Постепенно известность талантливых пожилых исполнителей росла, их стали приглашать на масштабные концерты и фестивали ко Дню города, другим значимым датам. Сегодня ансамбль собирается в просторном помещении центра активного долголетия, где созданы все условия для творчества.

Кульзагила Барлыкова отметила, что коллектив так назван не случайно. Ее супруг, известный композитор, как-то сочинил жене трогательный кюй под названием «Сағыныш сазы». И теперь она подарила это название ансамблю.

Староста ансамбля Шарбат Курманова вспоминает, что сначала у многих участников был страх, что ничего не получится. Однако его пересилило огромное желание воплотить мечту – петь на сцене. Вера в них, настрой, энергия руководителя Кульзагилы Барлыковой вдохновляли участников. Хотя у некоторых не было профессио­нального образования, они учились и старались.

– Сегодня мы выступаем на сцене. Это великое счастье! Пение дарит нам хорошее настроение, укрепляет здоровье и придает силы для полной интеллектуальной счастливой жизни! – говорит Шарбат Курманова.

70-летний Канат Калыков поет и сам сочиняет песни. Признается, что репетиции помогают быть в форме, а пение нормализует давление, снижает стресс и поднимает настроение.

– Пою в основном народные песни. Люблю лирические «Өзіңді аңсап», «Жан ана», «Әлемнің жарығы». Часто напеваю «Подмосковные вечера», «Зачем вы, девочки, красивых любите». На свои стихи «Ескі уйім» сочинил музыку, и теперь мою песню поют эстрадные певцы. А песню «Қыздың әкеге назы» я написал, когда выдавал дочь замуж, – рассказал он.

Руководитель отдела по оказанию социальных услуг по району «Есиль» Жанар Есенаманова всячески поддерживает творческие инициативы пенсионеров. Основная цель центра – социализировать их, помочь раскрыть творческий потенциал.

– Поражаюсь их огромному желанию жить и творить. Как у них глаза горят! – говорит она. – Да, они всю жизнь работали, вырастили детей. А теперь, выйдя на заслуженный отдых, могут воплотить свои мечты в реальность. В нашем центре пенсионеры поют, играют, занимаются спортом, вышивают, в общем, посвящают себя любимым делам.

А еще участники «Сағыныш сазы» стремятся стать ориентиром для молодежи: не только делиться жизненным опытом, но и укреплять важные духовно-нравственные принципы, показывать молодым, что жизнь прекрасна в любом возрасте.

#Астана #ансамбль #Сағыныш сазы

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