Миротворцы из Казахстана провели гуманитарную акцию в Сирии

Военные врачи совместно с коллегами из миссии ООН и Сирии приняли пациентов и помогли тем, кто нуждался в лечении.

Фото: минобороны

Казахстанские миротворцы, несущие службу в составе Сил ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF), приняли участие в гуманитарной медицинской акции в сирийском городе Хан-Арнаба, передает Kazpravda.kz.

Казахстанские военнослужащие вместе с медицинским персоналом полевого госпиталя миссии ООН и сирийскими врачами организовали прием местных жителей. 

Врачи осмотрели пациентов, оказали им первую медицинскую помощь и дали рекомендации по дальнейшему лечению. Особое внимание специалисты уделили детям, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, которым требуется постоянное медицинское наблюдение.

«Совместными усилиями казахстанских миротворцев, медицинского персонала госпиталя миссии ООН и сирийских специалистов жителям города была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь», – сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, жители Хан-Арнабы поблагодарили казахстанских миротворцев и врачей за помощь, заботу и профессионализм. 

#ООН #миротворцы #Министерство обороны

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