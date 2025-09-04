Соглас­но договоренностям, компании будут распространять соответствующий информационный контент через цифровые каналы, социальные сети и мультимедийные платформы. Авиакомпания Air Astana уже разместила на своем сайте отдельную страницу об Алматы с турмаршрутами и опубликовала статью о его туристических возможностях в бортовом журнале. С сентября в салонах самолетов будут транслироваться видеоролики о городе.

В партнерстве с AirAsia в юго-восточных столицах Куала-Лумпуре и Сингапуре появятся билборды с брендом Visit Almaty. Об инвестициях в продвижение Алматы в размере 370 тыс. долларов заявила компания Qatar Airways – на сайтах перевозчика готовятся страницы о культуре и природе южного мегаполиса Казахстана. Широкой аудитории подписчиков своих социальной сетей Turkish Airlines представит авторский контент с геометками достопримечательностей Алматы. В сотрудничестве с NEOS Air планируется рекламная email-кампания для 450 тыс. получателей корреспонденции и серия публикаций в социальных сетях.

Реализация проекта начнется этой осенью и будет способствовать росту узнавае­мости бренда Алматы.