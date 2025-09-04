Мировые авиакомпании рекламируют Алматы Общество 4 сентября 2025 г. 2:00 9 Ксения Денисова Almaty Tourism Bureau заключило стратегическое соглашение о продвижении бренда города с пятью международными авиаперевозчиками. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Согласно договоренностям, компании будут распространять соответствующий информационный контент через цифровые каналы, социальные сети и мультимедийные платформы. Авиакомпания Air Astana уже разместила на своем сайте отдельную страницу об Алматы с турмаршрутами и опубликовала статью о его туристических возможностях в бортовом журнале. С сентября в салонах самолетов будут транслироваться видеоролики о городе. В партнерстве с AirAsia в юго-восточных столицах Куала-Лумпуре и Сингапуре появятся билборды с брендом Visit Almaty. Об инвестициях в продвижение Алматы в размере 370 тыс. долларов заявила компания Qatar Airways – на сайтах перевозчика готовятся страницы о культуре и природе южного мегаполиса Казахстана. Широкой аудитории подписчиков своих социальной сетей Turkish Airlines представит авторский контент с геометками достопримечательностей Алматы. В сотрудничестве с NEOS Air планируется рекламная email-кампания для 450 тыс. получателей корреспонденции и серия публикаций в социальных сетях. Реализация проекта начнется этой осенью и будет способствовать росту узнаваемости бренда Алматы. #Алматы #авиакомпании #Almaty Tourism Bureau