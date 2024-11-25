Мировые звезды балета соберутся на фестивале Freedom Festival в Астане

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

Казахстанская публика увидит премьеру Souvenir de Danse, хореографию которой создал балетмейстер с международным именем Валентино Цукетти, сообщает Kazpravda.kz

Постановка основана на музыке Петра Чайковского и представляет три пары артистов, каждая из которых через танец расскажет свою уникальную историю любви.

Среди исполнителей – звезды мировых сцен: Сара Лэмб и Риочи Хирано из Королевского балета в Лондоне, а также ведущий солист «Астана Опера» Бактияр Адамжан и солистка театра Анастасия Заклинская.

Третья пара артистов – Алехандро Вералес из Лондонского городского балета и Мария Баранова - ведущая солистка Баварского государственного балета. За дирижерским пультом струнного оркестра театра – Элмар Бурибаев.

Валентино Цукетти, начавший карьеру артиста в «Ла Скала», позже в Цюрихском и Норвежском балете и ныне работающий в Королевском балете в Лондоне, славится своим тонким чувством музыки и уникальным подходом к классической хореографии.

Путь балетмейстера-хореографа он начал именно с лондонского театра, а также ставил спектакли для Королевской балетной школы, Нового английского балетного театра, Польского национального юношеского балета, Национального балета Испании, балетной школы «Ла Скала» и других. Обладая большим опытом, он успешно совмещает традиции классического балета с элементами современных танцевальных стилей и создает произведения, которые трогают сердца зрителей по всему миру.

«Участие в Freedom Festival для нас – первый опыт, и это всегда интересно. Мы слышали, что он проходит в Алматы, и рады, что теперь и «Астана Опера» становится его частью. Для театра это еще и выгода – мы получаем новую постановку Валентино Цукетти Souvenir de Danse в подарок. И это очень приятно, когда тебе делают такие творческие подарки, впоследствии постановка войдет в постоянный репертуар театра. Наши артисты отмечают, что им особенно интересно поработать с молодым хореографом, чье творчество ранее было незнакомо. Валентино произвел на нашу пару самое благоприятное впечатление: позитивный, креативный, талантливый молодой человек. Думаю, для них это станет хорошим опытом», – отметила народная артистка России Алтынай Асылмуратова.

Также она добавила, что в постановке участвуют три пары из разных стран – звезды ведущих театров мира. Конечно, это стимулирует, но и создает определенные трудности.

«Сложность работы заключалась в том, что хореограф проводил репетиции оффлайн с артистами из других стран, а казахстанская пара – Бактияр Адамжан и Анастасия Заклинская – занимались с ним онлайн, а это предполагает и разницу во времени, и сбои аппаратуры, и очень сжатые сроки. Однако, несмотря на дистанционный формат, наша пара усердно трудилась над сложной и объемной частью постановки. Музыка П. Чайковского в этом балете невероятно красива. Медленные лирические моменты сменяются стремительными динамическими частями. Нашим артистам достался самый энергичный эпизод, что требует высокого мастерства и большой физической подготовки. Мы очень волнуемся, но я верю, что результат оправдает все усилия», – заключила собеседница.

Публику также ждет встреча с одноактным балетом Into the Hairy в исполнении театра L-E-V, поставленным израильским хореографом Шарон Эяль на музыку Koreless. Эяль известна своим смелым видением танца. Ее постановки заставляют зрителя погружаться в неизведанные миры, играя на грани между красотой и необычностью. Она работала в известной компании Batsheva Dance Company и позже основала свой коллектив L-E-V, который прославился нестандартным подходом к балету.

Эстетику постановки дополнят костюмы от Марии Грации Кьюри, креативного директора Dior, выполненные из черного кружева. Их утонченность придает спектаклю особый шарм, соединяя в себе красоту балета и искусство высокой моды.

Итальянский критик Мария Луиза Буцци назвала новую постановку Шарон Эяль «мощной и загадочной», отмечая ее эмоциональную глубину и смелый подход к танцевальной пластике. Спектакль вызвал широкий интерес в европейских балетных кругах и теперь готов удивить казахстанскую публику в рамках третьего фестиваля Freedom Festival.