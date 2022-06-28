Миссия – «продвигать» решение проблем

В общественном совете Карагандинской области не стесняются задавать властям неудобные вопросы, а задав, требовать реальных действий.

Членов совета боятся и одно­временно уважают. Хотя среди них нет ни полицейских, ни сотрудников Антикора, ни прокуроров. Зато есть журналисты и активисты, которые поднимают в социальных сетях волнующие народ вопросы и требуют реакции от властей. Это несмотря на «молодость» нынешнего состава общественного совета. Он сформировался нынешней весной.

– Меня самого удивляет, что в общественный совет попали сразу семь журналистов. Семь из 38 членов – представители СМИ, – отмечает председатель общественного совета Карагандинской области Жанибек Садыканов, который сам работает на областном телеканале. – Наш состав обновился примерно на 70%. Новых членов выбирала комиссия при маслихате. Думаю, что большое число моих коллег в совете свидетельствует о готовности власти сотрудничать с теми, кто не боится критиковать и задавать неудобные вопросы.

Общественники только недавно приступили к своим обязанностям, но уже успели развить бурную деятельность. За прошедшие три месяца они провели 18 заседаний. Получается, что собрания проводились раз в пять дней, и на каждое из них приходили чиновники, ответственные за формирование бюджета, сдерживание роста цен, развитие туризма, языковую политику, дорожное строительство и экологию.

А одно из этих заседаний было выездным. В середине июня активисты отправились в город Балхаш, где накопилась уйма проблем. Одна из них касается реконструкции республиканской трассы. Дорогу между Карагандой и Балхашом, протяженность которой составляет 363 км, ремонтируют уже 3 года. Работа идет с отставанием от графика.

В чем причина? С этим вопросом члены совета обратились к генеральному подрядчику – руководству китайской компании Citic Construction Co LTD.

– Проблемы возникли из-за участка дороги в 25 километров между селами Кызылкой и Нураталды, – говорит Жанибек Садыканов. – На этом отрезке работала отечественная дорожно-строительная компания «ГазГерСтрой». Ее отстранили от работы, и теперь всем занимается китайский подрядчик. Мы с ним побеседовали. Он заверил, что до 12 июля уложит асфальт на одной стороне дороги. Когда подойдет срок, приедем и проверим, как подрядчик исполнил свое обещание.

Открыть проезд по всей трассе генподрядчик пообещал к концу 2023 года. Хотя проектный срок сдачи объекта в эксплуатацию – май 2023-го.

Еще одна актуальная для Балхаша проблема – экологическая. В черте города находится медеплавильный завод, который принадлежит ТОО «Казахмыс Смэлтинг». Его дымящие трубы видел каждый, кто хотя бы раз ездил отдыхать на озеро Балхаш.

Общественники посетили это предприятие и поинтересовались планами промышленного гиганта по оздоровлению экологической обстановки. Им рассказали, что собираются проводить реконструкцию газоходных систем, модернизировать газоочистное оборудование и построить сернокислотный завод. Благодаря чему выбросы в атмосферу диоксида серы снизятся на 46%. Кроме того, «Казахмыс Смэлтинг» занимается озеленением города. Весной по заказу структуры высадили более 2 000 вязов, тополей, сосен, сирени и яблонь. На осень запланирована высадка еще 1 650 деревьев. В результате воздух в Балхаше, по мнению заводских экологов, станет чуть чище, а «кислотные» дожди будут идти реже.

– Во время встречи начальник департамента экологии похвалил руководство компании. Мол, они молодцы, в текущем году вместо 50 миллионов на озеленение выделили 450 миллионов, – рассказывает член общественного совета Ботагоз Омарова. – Но этого очень мало. Я не сдержалась и выказала чиновнику: «У меня такое впечатление, что вы выступаете на стороне предприятия, загрязняющего окружающую среду! Хотя должны защищать интересы людей». Тот сначала возражал, а потом изменил свою позицию.

Еще один вопрос, который общественники обсудили на выезде, – развитие туризма в Балхашской курортной зоне. Она несколько лет назад вошла в топ-10 Карты туристификации Казахстана. Но толпы инвесторов сюда не нагрянули.

Уровень сервиса в зонах отдыха на Балхаше оставляет желать лучшего. А цены таковы, что дешевле съездить в Турцию или Египет...

– К сожалению, сейчас бизнес в Балхаше работает так, чтобы за короткий купальный сезон заработать на туристах быстро и по максимуму, – говорит председатель общественного совета. – А инфраструктура там оставляет желать лучшего. Выходишь за пределы зоны отдыха, а там ни дорог нет, ни коммуникаций, зато мусор тут и там разбросан. Но перспективы у Балхашской курортной зоны большие. Вода в озере чистая. В этом нас заверили местные экологи.

Бытует мнение, что общественный совет никакого влияния на власть не имеет. Мол, общественники дублируют работу депутатов. А все их заявления и требования – пустое сотрясание воздуха. Поскольку по закону они могут только давать рекомендации госорганам. Однако председатель общественного совета это мнение не разделяет.

– Да, мы даем рекомендации, но власти обязаны на них реагировать, – обосновывает свою точку зрения Жанибек Садыканов. – По-моему, общественный совет – это такой орган, который держит руку на пульсе событий региона. Если происходит что-то из ряда вон выходящее, например, начинается застройка городского парка, мы оперативно реагируем. Созываем заседание и призываем чиновников к ответу. Наша задача – вызвать общественный резонанс и постепенно «продвигать» проб­лемный вопрос к его решению.