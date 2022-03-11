Митинги феминисток к 8 Марта в Казахстане уже становятся традицией, хотя отношение к ним в обществе остается очень неоднозначным. Есть женщины и мужчины, которые поддерживают активисток, но больше все-таки тех, кто считает феминизм вредным новомодным течением.

ХАОС И КОНСТРУКТИВ

Международный женский день 8 Марта в Казахстане уже давно не только праздник с дарением букетов представительницам прекрасного пола. В рамках этой даты на разных уровнях общественного диалога и государственного управления поднимаются проблемные вопросы: низкая представленность женщин на ключевых государственных должностях, разница в зарплатах, предвзятое отношение работодателей, домашнее насилие и многие другие.

Эти проблемы были озвучены и на заседании «круглого стола» в канун Международного женского дня. Заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Лаззат Рамазанова и представители гос­органов обсуждали не только защиту и поддержку женщин, но и усиление их роли в предот­вращении конфликтов.

– Современная обстановка в мире характеризуется нарастающей конфронтацией и нестабильностью. Негативные последствия подвергают опас­ности целые регионы, порож­дают глобальную угрозу. В этом контексте особое значение приобретают резолюции Совета Безопасности ООН по повестке «Женщины, мир и безопасность», – сказала Аида Балаева.

На заседании было отмечено, что Казахстан достиг определенных успехов в области гендерного равенства. Действительно, у нас повестка прав женщин и защиты их от насилия обсуждается на государственном уровне, в стране реализуется Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года. Но потенциал женщин в решении вопросов безопасности и мира все еще не реализован.

– Решать вопросы безопаснос­ти можно и нужно не с оружием, а через миротворческие механизмы. Последние события доказывают необходимость усиления процесса обучения женщин навыкам превентивной дипломатии и посредничества, – подчеркнула Эльвира Азимова.

Проведение этого «круглого стола» показало, что фокус дискуссии о роли представительниц прекрасного пола в обществе постепенно смещается с вопросов их защиты и поддержки к реализации сильных сторон женщин и к признанию вклада, который они вносят в развитие страны.

Эту же идею выразили и казахстанские активистки фем-движения на митинге в Алматы 8 марта.

«Нас не надо защищать, надо на нас не нападать!» – один из лозунгов, с которым вышли участницы.

Ключевыми идеями митинга были увеличение доли женщин в политике, принятие закона против домашнего насилия и защита трудовых прав женщин.

Не обошлось и без противников идеи феминизма. Они не пытались как-то помешать проведению мирного собрания, но осуждали и давали журналистам комментарии о том, что «все это неправильно и стыдно». К сожалению, среди противников были и женщины.

– Девочки совсем молодые пришли, вот сейчас они тут кричат, а завтра кто их замуж возьмет? – возмущалась пожилая женщина, комментируя происходящее на камеру. – Я считаю, что феминизм – это зло, это против наших традиций.

– Это дискриминация мужчин, – вторил ей другой осуж­дающий. – Ну вот лозунг «Все люди – сестры» – что это такое, как это понимать? Это мы, что ли, сестры? Глупость какая!

Правда, на вопрос, почему не считается глупостью лозунг «Все люди – братья» и как женщины должны были быть братья­ми все эти годы, он не нашел, что ответить. Только заявил, что такие митинги надо зап­ретить, «чтобы не учили нашу молодежь всякому разврату».

По приблизительным подсчетам, в санкционированном митинге за права женщин участвовало более 200 человек. Были и мужчины, поддержавшие акцию. Они выходили с плакатами о том, что феминистки им не соперницы, а соратницы, и вообще, сильные мужчины не боятся сильных женщин.

БЕЗУМИЕ И ПРОЯВЛЕНИЕ РАЗУМА

В нашем, казалось бы, просвещенном и свободном общест­ве XXI века нередко можно услышать заявления о том, что феминистки – это женщины, которые хотят быть мужеподобными, ненавидят мужчин и вообще неадекватны и нуждаются в психиатрическом лечении.

В качестве аргумента приводятся события конца XIX века, когда суфражистки, боровшие­ся за права женщин, действительно вели себя довольно агрессивно.

К слову, название движения суфражисток произошло от французского слова suffrage – избирательное право. Они в первую очередь боролись за то, чтобы женщины имели право голоса, а затем уже включили в свою повестку и другие права – имущественные и социальные, которые до этого принадлежали только мужчинам.

В Великобритании суфражистки организовывали радикальные акции, пытались штурмовать парламент, били стекла в правительственных зданиях и набрасывались на мужчин-политиков. Но в то же время они сами подвергались нападениям и сексуальным домогательствам, в том числе со стороны полицейских, и общество поддерживало такое поведение стражей порядка. Суфражисток высмеивали в СМИ, арестовывали и отправляли в тюрьму, где подвергали пыткам.

Другой значимый факт – появление Международного женского дня. Он был приурочен к забастовке 15 000 нью-йорских текстильщиц, которые 28 февраля (8 марта по новому стилю) 1908 года вышли требовать человеческого отношения от работодателя и улучшения условий труда. Через год в США впервые отметили женский день, правда, только национальный. Для женщин в этой стране праздник означал, что их стали приз­навать почти полноценными личностями.

В 1910 году германская социа­листка Клара Цеткин предложила отмечать день борьбы за права женщин. Уже с 1911 года праздник отмечался как международный в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии. Женщины в этот день выходили на акции протеста, требуя равных прав с мужчинами. Тогда в большинстве стран мира женщина не считалась полноценной гражданкой. Ей не разрешали не только голосовать на выборах, но и делать многие другие вещи. Например, нельзя было развестись с мужем из-за того, что он избивает свою жену. Зап­рещалось по собственной воле не только прерывать беременность, но и принимать контрацептивы. На то, чтобы получить банковскую кредитную карту, необходимо было подписанное мужем разрешение.

Сегодня кажется, что женское бесправие было когда-то очень давно. Но следует знать, что ведущие университеты так называемой Лиги плюща не принимали студенток женского пола до середины XX века. Например, в университет Йель женщинам было позволено поступать на бакалавриат с 1969 года, а в Колумбийском университете девушкам разрешили получать высшее образование только в 1983 году. До этого считалось, что они могут учиться лишь в колледже при университете.

Принудительные аборты и стерилизация женщин существовали в Швеции до 1976 года. Они были закреплены в нацио­нальном законодательстве. Зап­ретить беременеть или принудительно направить на аборт могли по расово-этническим признакам. Также стерилизовали женщин с психическими отклонениями, антиобщественным поведением и бедных, потому что социальное неблагополучие считалось дурной чертой характера, которую не стоит передавать по наследству. Если женщина отказывалась или избегала операции, ей грозило пожизненное заключение в исправительной колонии для «падших женщин». При этом у нее могли навсегда забрать детей.

Официально Международный женский день утвержден ООН только в 1975 году.

– 8 Марта – это не праздник цветов, духов и конфет, – подчеркнула соосновательница Казахстанской феминистской инициативы «Феминита» док­тор социальных наук Жанар Секербаева. – Конечно, сюрпризы приятны, но ведь цветы можно дарить в любой день года как женщинам, так и мужчинам. Отмечая 8 Марта, ради уважения к истории нельзя перечеркивать все, чего добились женщины, которые в конце XIX и начале XX века с риском для жизни боролись за свои права. За те права, которыми пользуются современные женщины во всем мире.

ДИКОСТЬ И ПРОГРЕСС

Феминизм как явление появился далеко не вчера и не был капризом избалованных девчонок. Он стал признанием огромной проблемы сообществ, считающих себя цивилизованными, – разделения людей, отношения к ним, как к личностям высшего и низшего уровня, в зависимости от биологического пола.

Новую историю феминизма в Казахстане, по словам соос­новательницы «Феминиты», можно отсчитывать с начала 1990-х годов. Тогда женщины – ученые и общественные активистки, еще не называвшие себя феминистками, – проводили исследования, создавали организации. Они закладывали теоретическую и практическую базу того, что сегодня называется движением за права женщин.

«Феминита» появилась в 2014 году. Изначально группа фокусировалась на поддержке женщин определенных категорий, которые не вписываются в гетеронормативность. В дальнейшем участницы инициативы стали активно вовлекаться в решение общих феминистских вопросов, таких как участие женщин в управлении государством, проблемы дискриминации, насилия и другие.

– Одной из наших больших побед стала отмена списка профессий, запрещенных для женщин, – рассказала Жанар Секербаева. – В этом списке было 229 позиций. Именно «Феминита» и наши союзницы добились принятия законодательных поправок, которые исключили из Трудового кодекса ограничения для женщин. Такая работа называется адвокацией. Это регулярная и последовательная деятельность, направленная на репрезентацию, защиту прав и интересов определенной социальной группы, продвижение интересов этой группы в органах власти, включая Парламент. Аналогичную адвокацию мы с нашими союзницами ведем сейчас для того, чтобы в Казахстане были приняты закон против домашнего насилия, домогательств и другие антидискриминационные нормативные акты.

Участницы «Феминиты» и других женских объединений Казахстана ведут социологичес­кие исследования, экспертное сопровождение законопроектов, организуют семинары и тренинги. Также они занимаются защитой прав небинарных и негетеронормативных людей, которые в лучшем случае остаются для общества невидимыми, в худшем – подвергаются преследованию, дискриминации и насилию.

Помимо этого казахстанские феминистки продвигают идеи доступности высшего образования для девушек из сельской местности, поддержки женщин, открывающих свой бизнес, трудоустройства женщин с инвалидностью, многодетных мам, поднимают многие другие значимые для общества проблемы.

Мы в XXI веке рассуждаем о прогрессе, науке, высоких технологиях, просвещении и культуре. И при этом рядом с нами остается общественно одобряемым деянием «кража невесты», что фактически является похищением человека. В некоторых семьях все еще допустимо выдать замуж несовершеннолетнюю дочь. Отец и брат могут избивать девушку, запрещая ей слушать музыку или встречаться с друзьями, при этом другие родственники не будут против такого «воспитания». Нападение мужчины на женщину и нанесение телесных повреждений нередко остается безнаказанным.

– На меня и мою коллегу Гульза­ду Сержан было совершено несколько нападений, – рассказала Жанар Секербаева. – Мы ездили по городам Казахстана с тренингами по правам человека, проводили встречи для женщин, объясняли, как защищать свои права, как работает адвокация. На нас нападали в Шымкенте, Караганде, Усть-Каменогорске мужчины, называющие себя верующими мусульманами. Кричали нам «уят», проклинали нас, угрожали насилием. Говорили при этом, что они переживают за ислам. Но можно ведь переживать за ислам, не нападая на людей. Не обязательно для этого бить женщину кулаком в лицо.

При этом в органах правопорядка девушкам ответили, что для уголовного или административного преследования нападавших недостаточно оснований.

– Так в нашем обществе формируется месседж, что женщин, феминисток, активисток можно и нужно безнаказанно бить и оскорблять, – отметила соос­новательница «Феминиты». – Но самая большая опасность в том, что когда такие группы агрессивных фанатиков получают негласное одобрение своим действиям, они совершают нападения на людей, такие, какие мы видели во время январских событий.

ПРИСЛУГА ИЛИ ВОИТЕЛЬНИЦА

В Казахстане можно сегодня часто услышать аргументы против феминизма, которые основаны на неких традиционных ценностях и нормах поведения для женщин. Поклонники и пок­лонницы этой идеи заявляют, что настоящая казахская девушка должна быть скромной, не повышать голоса, не стремиться к карьере или общественной деятельности, слушаться мужа, родить много детей и заниматься домашними делами. В порядке исключения ей разрешаются хобби вроде валяния войлока, игры на домбре или кобызе.

Если взглянуть даже поверх­ностно на этот набор правил, очевидно, что такие жесткие рамки «форматируют» женщину под безропотную прислугу для домашней работы и удовлетворения потребностей мужчины. На выходе должна получиться не личность, а правильно наст­роенный биоробот.

Между тем ревнителям «традиций» стоило бы обратиться к истории своей земли. Женщины кочевых народов столетия

назад не только не были тихими домоседками, но и сражались наравне с мужчинами, если требовалось защищать свою землю. Это уже подтверждено археологическими находками на территории Евразии. Многие найденные захоронения воинов в доспехах и с оружием после исследования оказались могилами воительниц. И судя по богато украшенной конской сбруе и доспехам, женщины занимали далеко не последние места в военной иерархии, командовали большими отрядами, а иногда и целыми армиями.

То есть дочери кочевых народов на самом деле веками были истинными феминистками.

– Феминизм нужен не для того, чтобы, как говорят некоторые «эксперты», развязать гендерную войну и пропагандировать ненависть к мужчинам, – подчеркнула Жанар Секербаева. – Он нужен для того, чтобы женщина, мужчина, каждый человек, независимо от его пола, по-своему был свободен. Чтобы каждый из нас мог развивать и использовать свои способности, имея равные возможности на старте.