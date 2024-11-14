Многодетную мать чуть не оставили без социального жилья в Конаеве

Суд
60
Венера Баталова
корреспондент

Летом 2024-го через госжилфонд города при распределении жилья по категории «многодетные семьи», матери 6-х детей, обладателю подвески «Күміс Алқа» жилищная комиссия отказала в выделении жилья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

46-летняя жительница Конаева состояла в очереди на получение жилища из госфонда по категории «многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа». Однако жилищная комиссия отказала ей в выделении жилья, ссылаясь на наличие у нее в Конаеве квартиры, приобретенной ею и ее супругом в 2021-м под заем (в залоге у «Отбасы банк»).

Это решение многодетная мать оспорила в суде. 

СМАС, рассмотрев дело, указал на то, что купленная в ипотеку квартира в 66 квадратных метра по площади недостаточна для семьи из 8 человек.

В ходе выездного судебного заседания при визуальном осмотре суд пришел к выводу в правильности заключения департамента санэпидемконтроля о том, что семья истца нуждается в улучшении жилищно-бытовых условий. Кроме того, ни у кого из членов семьи истца, кроме этой квартиры, нет другого жилья. 

С учетом этого и нормы п.3 ст.73 Закона «О жилищных отношениях» о том, что по данной категории, лица, находящиеся в очереди, не подлежат снятию с нее до получения жилища, иск удовлетворен.

Суд обязал жилищную комиссию при акиме Конаева пересмотреть вопрос о предоставлении матери 6-х детей жилища из госжилфонда.

Ответчик обязан исполнить решение суда в месячный срок, после вступления решения суда в законную силу и известить об этом суд.

 

#жилье #Конаев #многодетная мать

Популярное

Все
Зачем конкурсы, если победитель заранее известен?
К дальнейшему усилению гарантий независимости судей
Нерадивых недропользователей лишат лицензий в Туркестанской области
Посол США впечатлен работой казахстанских реставраторов
Чем будут кормить в школьных столовых?
В Астане почтили память легендарного Бауыржана Момышулы
У меня зазвонил телефон...
Учиться учитывать принципы гендерного равенства
Застраховать риски
Приоритеты и возможности казахско-корейского взаимодействия
С чего начинается «Родина»
В Таразе широко отметили 100-летие сатирика Шоны Смаханулы
Педагогов-ассистентов учат современным методикам работы с особенными детьми
Новейшие технологии как фактор высокого качества
Сила и ловкость в пожарном кроссфите
В шестой раз прошел театральный фестиваль «Алматинская осень»
Почувствуй себя флористом!
Экологичная упаковка завоевывает рынок
Современная геополитика – это история о связях и сотрудничестве
Особое внимание – редкоземельным
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Кто и как охотится за нашими детьми?
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Осмысливая «Средний коридор»
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Строительство завода будет возобновлено
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Чувство – главное оружие поэта
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Успешные педагоги вдохновляют на успех
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань

Читайте также

Суд защитил права несовершеннолетнего карагандинца
34 казахстанца лишились жилья из-за недобросовестных застро…
Куандыка Бишимбаева не лишили родительских прав
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]