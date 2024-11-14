Многодетную мать чуть не оставили без социального жилья в Конаеве

Летом 2024-го через госжилфонд города при распределении жилья по категории «многодетные семьи», матери 6-х детей, обладателю подвески «Күміс Алқа» жилищная комиссия отказала в выделении жилья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

46-летняя жительница Конаева состояла в очереди на получение жилища из госфонда по категории «многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа». Однако жилищная комиссия отказала ей в выделении жилья, ссылаясь на наличие у нее в Конаеве квартиры, приобретенной ею и ее супругом в 2021-м под заем (в залоге у «Отбасы банк»).

Это решение многодетная мать оспорила в суде.

СМАС, рассмотрев дело, указал на то, что купленная в ипотеку квартира в 66 квадратных метра по площади недостаточна для семьи из 8 человек.

В ходе выездного судебного заседания при визуальном осмотре суд пришел к выводу в правильности заключения департамента санэпидемконтроля о том, что семья истца нуждается в улучшении жилищно-бытовых условий. Кроме того, ни у кого из членов семьи истца, кроме этой квартиры, нет другого жилья.

С учетом этого и нормы п.3 ст.73 Закона «О жилищных отношениях» о том, что по данной категории, лица, находящиеся в очереди, не подлежат снятию с нее до получения жилища, иск удовлетворен.

Суд обязал жилищную комиссию при акиме Конаева пересмотреть вопрос о предоставлении матери 6-х детей жилища из госжилфонда.

Ответчик обязан исполнить решение суда в месячный срок, после вступления решения суда в законную силу и известить об этом суд.