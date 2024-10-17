Многодетную мать восстановили в очереди на госжилье в Атырауской области

Суд
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Венера Баталова
корреспондент

Мать семерых детей из Атырау исключили из очереди на жилье для нуждающихся граждан из государственного жилищного фонда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Причиной исключения из очереди обладательницы подвески «Алтын алқа» послужил зарегистрированный на имя супруга дом в Макатском районе Атырауской области.

«Женщина обратилась в СМАС Атырауской области с иском к акиму Макатского района и отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог (Отдел) о признании незаконным части протокольного решения в отношении нее. Она просила обязать восстановить ее в очереди. СМАС, рассмотрев дело, установил, что истец является многодетной матерью, награждена подвеской «Алтын алқа», и ее семья относится к социально уязвимым слоям населения с категорией «семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов», - рассказали в суде.

Судом учтено, что истец была вынуждена снять квартиру в райцентре для обучения на дому ребенка с ограниченными возможностями, так как дом, где проживала истец с семьей, расположен в 22 километрах от поселка Макат.

По требованиям п.1 ст.73 Закона «О жилищных отношениях», обладатель подвески «Алтын алқа» не подлежит списанию до получения жилища за счет государства.

В связи с этим СМАС иск удовлетворил частично. Суд обязал отдел восстановить истца в прежней очереди – в списке социально уязвимых групп населения с категорией «семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов».

СКАД ВС полностью согласилась с выводами местных судов и оставила кассационную жалобу ответчиков без удовлетворения.

#суд #очередь на жилье #многодетная мать

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