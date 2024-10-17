Многодетную мать восстановили в очереди на госжилье в Атырауской области

Мать семерых детей из Атырау исключили из очереди на жилье для нуждающихся граждан из государственного жилищного фонда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд
Причиной исключения из очереди обладательницы подвески «Алтын алқа» послужил зарегистрированный на имя супруга дом в Макатском районе Атырауской области.
«Женщина обратилась в СМАС Атырауской области с иском к акиму Макатского района и отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог (Отдел) о признании незаконным части протокольного решения в отношении нее. Она просила обязать восстановить ее в очереди. СМАС, рассмотрев дело, установил, что истец является многодетной матерью, награждена подвеской «Алтын алқа», и ее семья относится к социально уязвимым слоям населения с категорией «семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов», - рассказали в суде.
Судом учтено, что истец была вынуждена снять квартиру в райцентре для обучения на дому ребенка с ограниченными возможностями, так как дом, где проживала истец с семьей, расположен в 22 километрах от поселка Макат.
По требованиям п.1 ст.73 Закона «О жилищных отношениях», обладатель подвески «Алтын алқа» не подлежит списанию до получения жилища за счет государства.
В связи с этим СМАС иск удовлетворил частично. Суд обязал отдел восстановить истца в прежней очереди – в списке социально уязвимых групп населения с категорией «семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов».
СКАД ВС полностью согласилась с выводами местных судов и оставила кассационную жалобу ответчиков без удовлетворения.