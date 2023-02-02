Многомиллионные кредиты на 173 человека оформили два друга в Алматы

Фото: polisia.kz

173 обманутых человека и ущерб, исчисляющийся миллионами тенге – итог деятельности друзей-мошенников. Как выяснили полицейские, многомиллионные товарные кредиты оформляли на алматинцев двое мужчин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Гражданин Ж., 1995 года рождения, и его 22-летний друг начали с того, что распространяли информацию о получении крупных кредитов под маленький процент. А вообще план обмана выглядел довольно просто: гражданам предлагалась помощь для получения крупного кредита под 6% годовых. Но для "чистой истории", прежде необходимо было взять любой товарный кредит и быстро его погасить, продав "купленный" товар. Этот товар друзья забирали себе, продавали и делили между собой прибыль. Почти год мужчинам удавалось обманывать горожан. А недавно обманутые граждане пришли за помощью в полицию", - рассказал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

По его словам, установлено 173 факта мошенничества.

"Можно посчитать и сумму ущерба, если с каждого потерпевшего "пара" получала выгоду от 1,5 до 2 млн тенге. Все эпизоды объединены в одно производство. По ним в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 190 УК РК", – сообщил глава УП.

Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Следствие по данному делу продолжается, добавил он.