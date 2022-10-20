Общество

Многострадальную котельную в городе Сарани Карагандинской области не успели достроить к началу отопительного сезона

Елена Ульянкина, Карагандинская область

Снова не готова

Многострадальную котельную в городе Сарани Карагандинской области не успели достроить к началу отопительного сезона. Хотя подрядчик обещал сдать энергообъект в эксплуатацию нынешней осенью.

По данным местного акимата, все работы на котельной завершатся в декабре нынешнего года.

Тепловые сети в Сарани проложены, но подключать к ним дома, социальные и коммерческие объекты зимой не будут. Этот процесс начнется весной и растянется минимум на два года. А пока подавать тепло в многоэтажки продолжат старые «кочегарки», где часто происходят аварии и так называемый «недотоп» – недопоставка тепла.

Напомним, центральную котельную в Сарани строят уже девять лет. Ее должны были ввести в эксплуатацию еще в 2015 году, но из-за уголовного дела о растрате бюджетных денег объект «заморозили». Стройка возобновилась только в 2020-м. За время простоя стоимость проекта увеличилась с пяти до семи мил­лиардов тенге. Необходимую сумму выделили из республиканского бюджета. Сейчас готовность энергоисточника составляет более 70%.

Планируется, что новая котельная будет отапливать не только город, но и объекты ин­дустриаль­ной зоны Saran.

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