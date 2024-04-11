Мобилизованы все ресурсы

Пока вода на гидропосту Уральска не достигла отметки опасного уровня, но за минувшую ночь практически вплотную подступила к домам Желаевского поселкового округа и одного из сел района Байтерек. Под водой остались некоторые объекты бизнеса. На участках, отмеченных специалистами как возможные места прохода большой воды – в Уральске и селах, где есть опасность подтопления, – практически круглосуточно дежурят местные жители, волонтеры. Все силы брошены на строительство и укрепление дамб. Десятки предприятий выделили средства и технику.

Во второй половине дня 10 апреля уровень воды в Урале составил 722 см. По данным облфилиала РГП «Казводхоз», в настоящее время сток по главной водной артерии региона формируется за счет местных стоков и рек, расположенных в среднем течении. Во второй половине апреля ожидается пик паводка за счет подъема воды на реке Сакмара и сбросов из Ириклинского водохранилища.

На период паводка для снижения угрозы здоровью населения подготовлен план санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий, увеличена частота государственного лабораторного контроля. Решение важное и свое­временное, так как в целом по региону затопленными оказались ряд кладбищ, свалок, скотомогильников, объектов водообеспечения. Как отметили в департаменте СЭС, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями характеризуется как стабильная, случаев кишечной инфекции не зарегистрировано.

Усилен контроль за качеством питьевой воды из поверхностных и подземных источников водоснабжения. Комплекс водоочистных сооружений в Уральске работает в штатном режиме. Качество подаваемой населению живительной влаги постоянно проверяется не только специалистами лаборатории коммунального предприятия, но и сотрудниками департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Имеется трехмесячный запас необходимых химических реагентов для очистки и обеззараживания холодной воды.

С начала паводка по региону подтоплено 20 населенных пунк­тов в пяти районах и отдельные территории Уральска. В 18 пунктах временного размещения находятся 1 654 человека, 837 из них – дети.

Вчера в регион прибыл гуманитарный автокараван из Кыргызстана. 80 тонн из доставленных 300 тонн груза предназначены для западноказахстанцев.