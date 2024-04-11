Мобилизованы все ресурсы

Общество
20
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Уровень воды в реке Урал продолжает повышаться

Пока вода на гидропосту Уральска не достигла отметки опасного уровня, но за минувшую ночь практически вплотную подступила к домам Желаевского поселкового округа и одного из сел района Байтерек. Под водой остались некоторые объекты бизнеса. На участках, отмеченных специалистами как возможные места прохода большой воды – в Уральске и селах, где есть опасность подтопления, – практически круглосуточно дежурят местные жители, волонтеры. Все силы брошены на строительство и укрепление дамб. Десятки предприятий выделили средства и технику.

Во второй половине дня 10 апреля уровень воды в Урале составил 722 см. По данным облфилиала РГП «Казводхоз», в настоящее время сток по главной водной артерии региона формируется за счет местных стоков и рек, расположенных в среднем течении. Во второй половине апреля ожидается пик паводка за счет подъема воды на реке Сакмара и сбросов из Ириклинского водохранилища.

На период паводка для снижения угрозы здоровью населения подготовлен план санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий, увеличена частота государственного лабораторного контроля. Решение важное и свое­временное, так как в целом по региону затопленными оказались ряд кладбищ, свалок, скотомогильников, объектов водообеспечения. Как отметили в департаменте СЭС, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями характеризуется как стабильная, случаев кишечной инфекции не зарегистрировано.

Усилен контроль за качеством питьевой воды из поверхностных и подземных источников водоснабжения. Комплекс водоочистных сооружений в Уральске работает в штатном режиме. Качество подаваемой населению живительной влаги постоянно проверяется не только специалистами лаборатории коммунального предприятия, но и сотрудниками департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Имеется трехмесячный запас необходимых химических реагентов для очистки и обеззараживания холодной воды.

С начала паводка по региону подтоплено 20 населенных пунк­тов в пяти районах и отдельные территории Уральска. В 18 пунктах временного размещения находятся 1 654 человека, 837 из них – дети.

Вчера в регион прибыл гуманитарный автокараван из Кыргызстана. 80 тонн из доставленных 300 тонн груза предназначены для западноказахстанцев.

#уральск #паводок #гуманитарная помощь #река Урал #уровень воды

Популярное

Все
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент
Сборная Казахстана по артистическому плаванию выиграла «золото» на Кубке мира
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Шымкентские школьники представили свои научные работы
Дорожную развязку построили на… частном участке
Такой бизнес нам не нужен
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Возрастает количество инициированных депутатами законопроектов
Студенты приглашают в театр
Выдающийся сын своего народа
Путеводная звезда Саттара Рахметова
Наш мегаполис – наша гордость
Крупный турнир по бадминтону собрал более 200 спортсменов из 40 стран мира
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Закон Республики Казахстан
Арестован мужчина, избивавший на глазах прохожих женщину в Карагандинской области
Риски «серого» экспорта ГСМ обсудили в правительстве РК
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой

Читайте также

Дорожную развязку построили на… частном участке
Такой бизнес нам не нужен
Шымкентские школьники представили свои научные работы
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]