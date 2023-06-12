Мобильная группа начала круглосуточно дежурить на рынке "Алтын Орда"

Правительство, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В группу вошли представители АФМ, АЗРК МТИ, КГД МФ, МВД, МЗ, МЧС, МСХ и акимата Алматинской области.

Фото пресс-службы Правительства РК

На еженедельном совещании по стабилизации цен на социально значимые продукты питания под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина рассмотрели ценовую ситуацию в стране и на рынке «Алтын Орда», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Как отметил и.о. председателя Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков, на рынке «Алтын Орда» создана мобильная группа, в которую вошли представители АФМ, АЗРК МТИ, КГД МФ, МВД, МЗ, МЧС, МСХ, акимата Алматинской области. Группа уже приступила к дежурству на рынке в круглосуточном режиме.

Для приема обращений продавцов, поставщиков, водителей и граждан, посещающих рынок, и оперативного реагирования создан Telegram-чат «Алтын Орда Open» и единый call-центр (8 7273 195 160, 8 747 059 7054). Определены бесплатные 100 мест для грузовых автомобилей фермеров, которые будут реализовывать свою овощную продукцию напрямую посетителям рынка.

Места продажи оборудованы зонтами, для постоянного мониторинга установлены камеры. Это даст возможность фермерам продавать сельхозпродукцию без посредников сразу потребителям. Для доступа на рынок фермерам необходимо предоставить справку с сельского акимата.

«Акимату Алматинской области необходимо держать работу мобильной группы на ежедневном контроле. 100 мест для грузовых автомобилей – это оперативные меры, подходят для летнего сезона. Необходимо выделить на территории «Алтын Орды» стационарные объекты торговли. И это касается не только этого рынка. Всем акиматам поручаю провести аналогичную работу по рынкам и крупным торговым объектам в своих регионах», — подчеркнул Серик Жумангарин.

Отдельно на совещании рассмотрели ситуацию с ликвидацией посреднических схем. По данным Комитета торговли, с начала года проведено 859 заседаний комиссий, исключены 176 непродуктивных посредников. За неделю установлено 22 факта превышения торговой надбавки и исключения непродуктивных посредников. В частности, в Жамбылской области продавали макароны, муку и рис с торговой надбавкой выше 15%. После разъяснительной работы цена на эти продукты снизилась в пределах 10-25%.

«В области Улытау за превышение торговой надбавки предпринимателю выдано предупреждение. В результате цены на масло подсолнечное и капусту снижены на 25%», — отметил Айдар Абилдабеков.

В целом за прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,1%. Самое высокое удорожание произошло на морковь (4,4%), картофель (3,5%). В то же время отмечается снижение цен на капусту (-5,4%), лук (-1,6%). Продолжает падать цена на масло подсолнечное (-1,7%), гречку (-1,5%), яйца (-1,4%), мясо птицы и соль (-0,1%).

Отдельно разобрали ситуацию с ростом цен на морковь, на которую в 18 регионах отмечен наивысший индекс роста. Как стало известно, ранее регионам предлагалось закупить морковь у производителя Тараза по 110 тенге. Однако закуп произвели лишь Астана и Алматы.

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков представил результаты проводимой работы по формированию резервов региональных стабилизационных фондов на осенне-зимний период. Уже заключены договоры на поставку осеннего картофеля в объеме 77,6 тыс. тонн, или 85% от нормы потребления для предстоящего осенне-зимнего периода, моркови – 23,5 тыс. тонн (91%), лука – 22,3 тыс. тонн (152%), капусты – 16 тыс. тонн (74 %).    

«Учитывая последние изменения в Типовых правилах реализации механизмов стабилизации цен на СЗТП, свободные средства СПК необходимо направить для форвардного финансирования сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий. Регионам с наименьшими объемами контрактов необходимо принять меры по заключению форвардных договоров с фермерами. Перечень производителей картофеля, моркови, лука и капусты направлены в акиматы», — сообщил вице-министр сельского хозяйства.

Подводя итоги совещания, Серик Жумангарин поручил Министерству сельского хозяйства проверить все заключенные акиматами контракты на осенний урожай на предмет соответствия изменениям в типовых правилах и по финансовым потокам.

«Изменения требуют закупать 9 товарных позиций только у производителей. О результатах проверки доложить в недельный срок», — сказал Серик Жумангарин.

 

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