Мобильное приложение для соискателей и работодателей запущено в Астане
Азамат Сыздыкбаев
Столичный Центр занятости запустил мобильное приложение "CZAstana", передает Kazpravda.kz. Ожидается, что новая технология поможет значительно облегчить процесс поиска работы и размещения имеющихся вакансий.
Приложение даст возможность пользователям в мобильном режиме пройти тест на профессиональную ориентацию, просмотреть имеющиеся вакансии и список запланированных Центром занятости мероприятий.
Кроме того, по словам директора Центра Олжаса Омара, приложение будет включать в себя полезную информацию, в частности о правах и обязанностях работодателя, или как правильно составлять резюме, чтобы привлечь внимание желаемых организаций.
Приложение "CZAstana" можно загрузить в интернет-магазинах, таких как Google play или Appstore. Более того, новинка оснащена картой с геолокацией, чтобы пользователю легче было найти Центр занятости или другие организации.
Омар отметил, что разработчиком приложения является бывший сотрудник Центра Омирсерик Туякбай.
"Омирсерик работал с нами в прошлом году. В этом году он от нас ушел и начал самостоятельно заниматься своим бизнесом. Он разработал приложение абсолютно бесплатно, сделав нам таким образом хороший подарок", – рассказал Омар.
"Мы будем стараться размещать в приложении все имеющиеся вакансии, – продолжает он. – Они обновляются у нас фактически ежеминутно. Ежедневно у нас порядка 3 тысяч рабочих мест. Мобильное приложение мы будем обновлять два раза в неделю, размещая самые актуальные и хорошие позиции. Естественно, мы будем его поступательно совершенствовать, ведь все в этом мире модернизируется".
По словам самого разработчика, идея о создании мобильного приложения посещала его и раньше.
"Я окончил Казахский агротехнический университет по специальности "программист". Искал работу и обратился в Центр занятости. Здесь имелась вакансия, поэтому я остался работать тут, в отделе анализа. Работая в Центре, я увидел, что сюда ежедневно обращаются порядка 300 человек в поисках работы. И тогда меня посетила идея, а почему бы мне не создать такое приложение, которое будет удобно как соискателям, так и работодателям?" – рассказал Туякбай.
Руководитель ГУ "Управление занятости, труда и социальной защиты" Астаны Ермек Оспанов отметил, что в развитии приложения в дальнейшем большую роль будут играть пожелания простых пользователей.
"Это – пилотный проект, который будет увеличивать и расширять свои функции и возможности по мере поступления пожеланий – как со стороны работодателей, так и всех граждан. Нам очень хотелось бы, чтобы это приложение было "живым". Мы хотим, чтобы люди звонили нам и говорили: "Хорошее приложение, но я бы добавил еще то или то", – добавил Оспанов.