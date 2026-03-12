В Петропавловске прошел модный показ «Қызылжар аруы», в подготовке которого участвовали местные дизайнеры. Яркое дефиле состоялось на площадке Казахского областного музыкально-драматического театра им. С. Муканова, собрав дизайнеров, моделей и гостей, интересующихся современной казахстанской модой.
ПопулярноеВсе
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
История Ботая оживает в кино
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
Тюльпаны раздадут бесплатно женщинам к 8 марта в Астане
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
В СКО готовятся к паводку
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
«Как много девушек хороших...»
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]