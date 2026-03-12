Сегодня модельеры Северного Казахстана переосмысливают национальные мотивы и каноны женской красоты. В элегантных образцах коллекций женской одеж­ды органично соединились современные силуэты и элемен­ты национальной эстетики: традиционные орнаменты, характерные линии кроя, выразительная цветовая гамма. Авторы коллекций не обошли вниманием и тему Ботая – исторического наследия Северо-Казахстанской области.

Организаторы отметили, что проект «Қызылжар аруы» – это культурная инициатива, призванная подчеркнуть красоту и индивидуальность казахстанских женщин, а также поддержать местных дизайнеров и творческую индустрию региона.