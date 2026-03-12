Мода с северным характером

Креативная индустрия
108
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловске прошел модный показ «Қызылжар аруы», в подготовке которого участвовали местные дизайнеры. Яркое дефиле состоялось на площадке Казахского областного музыкально-драматичес­кого театра им. С. Муканова, собрав дизайнеров, моделей и гостей, интересующихся современной казахстанской модой.

Фото акимата СКО

Сегодня модельеры Северного Казахстана переосмысливают национальные мотивы и каноны женской красоты. В элегантных образцах коллекций женской одеж­ды органично соединились современные силуэты и элемен­ты национальной эстетики: традиционные орнаменты, характерные линии кроя, выразительная цветовая гамма. Авторы коллекций не обошли вниманием и тему Ботая – исторического наследия Северо-Казахстанской области.

Организаторы отметили, что проект «Қызылжар аруы» – это культурная инициатива, призванная подчеркнуть красоту и индивидуальность казахстанских женщин, а также поддержать местных дизайнеров и творческую индустрию региона.

#Петропавловск #Қызылжар аруы #модный показ

