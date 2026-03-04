В Алматы открылся уникальный Музей роботов

Креативная индустрия
2
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В ТРЦ Atakent mall состоялось открытие Музея необычных арт-скульптур.

фото автора

Его директор – житель Талгара Куаныш Мухамеджанов, о котором читателям «КП» мы уже рассказывали, несколько лет назад начал изготавливать скульптуры роботов из вторсырья и устанавливать их у входа в свое кафе для привлечения клиентов. Со временем мас­тер полностью переоборудовал ресторанный бизнес в тематичес­кий музей-парк, а изготовление различных трансформеров, героев мультсериалов и видеоигр стало делом всей его жизни.

Как пояснил нам автор идеи, передислокация музея из Талгара в Алматы совершена по многочис­ленным просьбам посетителей, большинство из которых – алматинские дети и их родители.

– Мы провели опрос на нашем аккаунте в социальных сетях, предложив пользователям три варианта переезда – в Астану, Шымкент или Алматы, – рассказывает Куаныш. – За Алматы было подано 90 процентов голосов.

В просторном выставочном зале ТРЦ разместилось свыше 60 арт-объектов, сделанных из пришедшей в негодность бытовой техники, пластика, металлолома, резины. Вся экспозиция – handmade, ручная авторская работа.

Как признается мастер-энтузиаст, когда приходит вдохновение, он сутками не выходит из цеха. Причем начав собирать изделие, Куаныш даже не знает, каков будет конечный результат. Это чис­тая импровизация. В ход идут автозапчасти, детали стиральных машин, пылесосов, телевизоров, компьютеров, холодильников, газовых плит. Любая вещь обретает в руках умельца вторую жизнь.

На изготовление одной конструкции уходит много времени. В частности, звездолет весом четыре тонны скульптор ресайкл-арта (с английского recycling – переработка отходов, art – искусство) конструи­ровал целых полгода. Эта махина, занимающая громадное место в экспозиции, вмещает 10 пассажиров. Космический корабль оснащен пультом управления, иллюминаторами, вмонтированы даже карбоновые детали от настоящих самолетов – подарок одной из казахстанских авиакомпаний.

Еще один звездолет (размером поменьше) построен в стиле юрты с шаныраком. Рядом размещены фигуры двух сакральных животных казахского народа – лошади и тазы. Чуть поодаль интерес детворы привлекают терминаторы, динозавры, тоботы, роботы-женщины.

Вообще, когда находишься в музее, приходит ощущение погружения в футуристический мир. Того гляди, стоящие здесь герои фантастических фильмов оживут и начнется какой-нибудь «экшн» типа «Восстание машин» или «Звездный десант»! К примеру, тот же звездолет выглядит так, будто сейчас взлетит. Ребятишки увлеченно играют здесь в пилотов, седлают драконов: для них музей своего рода парк аттракционов.

– Рад, что экспонаты приводят малышей в восторг, – говорит скульптор. – Дети вдохновляются увиденным здесь. Надеюсь, в будущем кто-нибудь из них тоже станет создавать подобные инсталляции.

Немаловажно, что увлечение мастера дает большой эффект в плане улучшения экологической ситуации в регионе. Шутка ли, сот­ни единиц непригодной бытовой техники нашли столь необычное применение. А так бы разлагались и отравляли воздух где-нибудь на стихийных мусорных свалках.

Сегодня два больших склада в Талгаре заполнены вторсырьем, которое поставляют магазины бытовой техники, крупные компании и вузы. Все это пришедшее в негодность оборудование мастер утилизирует в арт-объекты, внося весомый вклад в акцию «Таза Қазақстан». По его мнению, это сигнал обществу потребления, попытка привить согражданам экокультуру.

Куаныша часто приглашают на работу в зарубежные галереи и тематические парки. Но талгарский Кулибин отказывается от выгодных предложений и как истинный патриот хочет развивать ресайкл-арт в родной стране.

#Алматы #музей #роботы #Музей роботов

