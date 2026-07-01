Модернизация на границе меняет логистику

Статьи,Цифровизация
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Центр управления товаропотоками переживает технологическую трансформацию

фото Жумабая Мусабекова

На главных приграничных узлах – в Международном центре «Хоргос», на автомобильных пунктах пропуска «Нұр жолы» и «Алаколь», а также на железнодорожных станциях Алтынколь и Достык – реализован комплекс мер по автоматизации, цифровизации и обновлению инфраструктуры. Это позволило превратить их в высокоэффективные хабы.

Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» таким образом стал эффективной площадкой с современной инфраструктурой, ориентированной на развитие туризма, торговли и инвестиций.

По словам заместителя председателя управления центра Сейлбека Садырбека, все процессы здесь полностью цифровизированы, внедрена система Face ID.

– В главном здании МЦПС «Хоргос» проведен капитальный ремонт, все процессы – от входа до выдачи товара – переведены в цифровой формат. Создана возможность покупки онлайн-билетов по QR-коду. В результате пропускная способность центра значительно увеличилась. К примеру, в сравнении с 2024 годом в прошлом году число посетителей выросло на 16 процентов. Если раньше мы принимали четыре-пять тысяч человек, то сейчас можем обслуживать до девяти тысяч. В этом году ожидается еще больше туристов, – прокомментировал он.

Кроме того, на Хоргосе запущены второй багажный терминал и сервис грузоперевозок компании АО «Казпочта». Если ранее перевозка товаров занимала 4–5 часов, то после цифровизации сократилась до 1–1,5 часа.

Улучшения активно отмечают и посетители.

– По работе я ежедневно прохожу через этот пункт. С каждым разом замечаю положительные изменения. Раньше длинные очереди тянулись далеко за его пределы. Сейчас все иначе: помещение расширено, обновлено, а благодаря цифровизации упорядочена очередь, – делится жительница города Жаркента Лилия Жумаханова.

Другой постоянный посетитель центра, Мадияр Курманбаев, отмечает простоту проведения финансовых операций и покупки билетов.

– Мы покупаем здесь необходимые для дома бытовые товары и автозапчасти. Раньше билеты можно было получить только в порядке очереди, что доставляло жителям неудобства. Теперь мы можем приобретать их онлайн через различные банковские сервисы, – рассказывает он.

Контрольно-пропускной пункт «Нұр жолы» в районе Хоргоса – главное автомобильное звено на приграничье, а станция Алтынколь – железнодорожный узел. На их территории также идет работа по увеличению пропускной способности транспортных средств и цифровизации.

Как сообщил заместитель начальника таможенного поста «Нұр жолы» Серик Даукенов, для повышения эффективнос­ти работы на КПП внедрена система электронной очереди CarGoRuqsat, а сам пункт с августа 2023 года работает в круг­лосуточном режиме. Вместе с этим завершено строительство объездной дороги для крупногабаритных транспортных средств протяженностью 2,4 км. В результате нагрузка на инфраструктуру снизилась на 40–45%, увеличилось количество обслуживаемых автомобилей.

– На сегодня через таможенный пост ежедневно проходят до 15 тысяч человек и 2,5 тысячи транспортных средств. Здесь функ­ционируют 12 инспекционно-дос­мотровых комплексов и 21 установка радиационного контроля. Пропускная способность поста растет. Так, если в 2024 году в обоих направлениях было пропущено 439 тысяч грузовых автомобилей, то в прошлом году этот показатель достиг 542 тысяч, – уточнил Серик Даукенов.

Сейчас на узле реализуется проект строительства складского комплекса бельгийской компании Sarens и новой объездной дороги. Для увеличения пропускной способности пункта пропуска «Нұр жолы» развивают накопительные площадки и придорожную инфраструктуру. В работе четыре инвестиционных проекта, включая строительство международного автовокзала, которые позволят размещать до 15 тысяч автомобилей.

Примечательно, что всего за пос­ледние четыре года количество автотранспортных средств, пересекших пункт пропуска «Нұр жолы» в обе стороны, выросло в 5,5 раза – с 99 тысяч единиц (2022 год) до более чем 542 тысяч (2025 год).

На основном железнодорожном узле – станции Алтынколь – полностью завершено строительство экспортного парка из шести ширококолейных путей. По словам начальника станции Данияра Нуркасымова, параллельно идет модернизация участка Алтынколь – Жетыген протяженностью 294 км.

– На станции будет построена сортировочная система и дополнительные пути широкой колеи, а к узкой колее добавят еще четыре пути. После завершения проекта пропускная способность железнодорожного направления увеличится с 18 до 33 пар поездов в сутки, – сообщил Данияр Нуркасымов.

В транспортно-логистическом узле «Достык» тоже идет увеличение грузопотока и транзита. Так, за последние годы в автомобильном пункте пропуска «Алаколь» количество полос движения увеличено с двух до шести, а пропускная способность выросла в четыре раза – с 200 до 800 автомобилей в день.

Как сообщил главный специалист таможенного поста «Алаколь» Айдын Ангыбаев, обслуживание у них полностью цифровизировано.

– Ранее через инспекционно-дос­мотровый комплекс проходило около 20 автомобилей в час, сейчас благодаря новым технологиям пропускная способность увеличилась вдвое, а время прохождения сократилось. Если раньше водители были обязаны выходить из автомобиля, то теперь этого не требуется. Сканирование занимало три-четыре минуты, на сегодня процесс значительно ускорен: благодаря цифровизации в пилотном режиме используется искусственный интеллект для анализа сканированных изображений автотранспорта, – отметил Айдын Ангыбаев.

Здесь функционирует современный комплекс придорожного сервиса категории «А» – Dostyk Auto Hub, рассчитанный на обслуживание до трех тысяч автомобилей в сутки. По словам исполнительного директора комплекса Нурсата Даулета, это современный логистический хаб, созданный на границе для повышения эффективности международных перевозок и обеспечения безопасности водителей. В проект инвестировано около 700 млн тенге. В его составе – современная гостиница, пункт питания, мини-маркет, а также бесплатная накопительная площадка для электронной очереди CarGoRuqsat. Это позволяет регулировать транспортные потоки, снижать нагрузку на подъездные дороги и сокращать время ожидания на границе.

Об удобстве новой приграничной экосистемы говорят и водители-дальнобойщики.

– Я сам из Азербайджана, приезжаю за товаром в Китай. Через пункт пропуска «Алаколь» проезжаю впервые. Увидел, что здесь созданы все условия для нас: организована электронная очередь, есть место для комфорт­ного отдыха, бесплатная удобная стоянка и хороший пункт питания. Вся система организована и упорядочена, – говорит водитель Имран Кокларов.

На узле также функционируют склады временного хранения Digital silk road company и «Жібек жолы», рассчитанные на прием до 1 500 автомобилей. В железнодорожном секторе действует многофункциональный грузоперевалочный терминал ТОО «ETT Dostyk» с пропускной мощностью 470 тыс. контейнеров в год.

Важнейшим инфраструктурным шагом стало то, что полнос­тью завершена реконструкция автомобильной дороги протяженностью 750 км от Алматы до станции Достык. По поручению Главы государства завершено и строительство второго пути на железнодорожном участке Дос­тык – Мойынты. В результате его пропускная способность увеличилась в два раза – с 12 до 20 пар поездов в сутки.

#граница #цифровизация #Хоргос #автоматизация

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