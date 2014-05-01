- Тамара Касымовна, как будет происходить эта «перестройка сознания» населения? И почему именно население решено перестраивать, а не государственную систему?

- Перестройке подлежит вся система. Сразу хочу подчеркнуть: разработка концепции не связана с тем, что действующая сегодня в стране система социальной защиты оказалась неэффективной. Концепция - это ответ на изменение ситуации в мировой экономике, новые вызовы, с которыми мы уже столкнулись внутри страны.

В частности, у нас есть дисбаланс на рынке труда. С одной стороны, в стране более 2 миллионов человек - самозанятые. Значительная часть из них сегодня занимается малоэффективным и, соответственно, низкооплачиваемым трудом, у них нет пенсионных накоплений, и значит, в старости эти люди смогут получать лишь базовую минимальную пенсию. Государство, хотя и ежегодно повышает ее размеры, но все прекрас­но понимают, что для нормальной жизни этой суммы недостаточно. С другой стороны, сегодня многие предприятия сталкиваются с проб­лемой нехватки кадров. На рынке труда есть масса вакансий, причем эти вакансии - не для специалистов экстра-класса, а для людей с обычными рабочими специальностями. Но их у нас не хватает. В настоящее время решение проблем идет точечно - в рамках Дорожной карты занятости мы проводим переобучение, трудоустраиваем.

- И как концепция предполагает решить эту проблему?

- Концепция охватывает все сферы - социальную защиту, рынок труда, образование, здравоохранение. Наша главная задача - создать условия для развития человеческого потенциала и равные возможности для его реализации каждым гражданином. Любой казахстанец должен иметь возможность выбрать профессию, получить образование, работать по своей специальности. А карьерный рост в дальнейшем должен определяться только профессиональными качествами работника, и ничем иным.

Хочу подчеркнуть, что работа в этом направлении уже проводится. В частности, сейчас разрабатывается прогноз потребности в трудовых ресурсах на 2015-2017 годы. Он напрямую увязан с планами по реализации Государственной программы ФИИР, других отраслевых и региональных программ, запросами работодателей. Благодаря такому подходу мы даже переподготовку кадров можем ориентировать именно на конкретные вакантные места.

Так, по данным исследования МЭБП «Современные вызовы и угрозы, складывающиеся на рынке труда РК», проведенного в 2013 году, высокая потребность в кадрах в перспективе ожидается в Карагандинской области, городах Алматы и Астане. Это объясняется высокой динамикой развития указанных регионов, сопровождающегося созданием новых рабочих мест.

Прогнозируется значительный спрос работодателей на рабочих строительных профессий, а также на механиков, слесарей, сварщиков, водителей грузового и специализированного транспорта, операторов оборудования, электромонтажников...

Одновременно ведется работа и по повышению квалификации работников. С прошлого года мы начали разработку профессиональных стандартов. Сейчас их разработано 257, а до конца второй пятилетки реализации ГП ФИИР профстандарты будут внедрены во все основные сферы деятельности. С учетом новых требований будет перестраиваться и система образования. Развивая систему дуального обучения (соответствующая программа уже реализуется Министерством образования и науки), работодатели будут уверены, что уже завтра они получат квалифицированные кадры, которые смогут работать в современных условиях.

- А готовы ли наши предприя­тия к реализации подобных программ? Ведь для бизнеса дуальное образование - это весьма существенные затраты.

- Возможно, я вас удивлю, но именно бизнес сегодня и заинтересован больше других в развитии этой системы. Сейчас возникла такая проблема: предприятия используют современное оборудование, новые технологии, а профессиональные колледжи обучают студентов на морально и физически устаревшем оборудовании. И выпускник колледжа, приходя работать на новое предприятие, зачастую впервые видит современный станок или установку. Работодатель вынужден либо тратить время и средства на переобучение, либо искать другого специалиста. С внедрением дуального обучения предприятия смогут подбирать для себя кадры заранее, со студенческой скамьи создавать условия для производственной прак­тики, по окончании учебы получить квалифицированного специалиста, знакомого с работой предприятия. Для бизнеса это выгодно, и наши предприятия готовы развивать эту систему.

Приведу вам такие цифры: в настоящее время 96 предприя­тий выделили целевой заказ на обучение 1 915 студентов на 282,2 миллиона тенге, 43 предприятия участвуют в укреплении материально-технической базы колледжей на 135,5 миллиона тенге, 248 предприятий предоставили места для прохождения стажировок учащихся 128 колледжей. Это ли не является доказательством заинтересованности самого бизнеса?

- Похоже, вы уверены, что вся молодежь с внедрением дуального обучения дружными рядами пойдет работать на заводы.

- Давайте посмотрим правде в глаза. Ситуация такова, что наш рынок остался почти без рабочих рук. Сегодня слесари, токари - на вес золота. Никто не говорит о том, что нам не нужны специалисты с высшим образованием, конечно же, они необходимы. Но сплошь экономисты и юристы не станут опорой экономики, нужны и рабочие. Для этого нужно поднять сам престиж рабочей профессии.

В нынешнем году у нас начинается пилотный проект по профессиональной ориентации в трех областях - Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской. Все мероприятия, планируемые в рамках проекта, адресные. Для молодежи в возрасте 14-18 лет - это выбор специальности и профессии, образовательного учреждения. Детям будут показывать предприятия, работу «изнутри». Возможно и временное трудоустройство - в свободное от учебы время и, конечно, с согласия родителей. Хочу подчеркнуть, что такой подход особенно важен для подростков, которые проживают в домах-интернатах, для детей-сирот, которые уже сейчас смогут выбрать свою будущую специальность.

Для уже обучающейся молодежи важно установить связи с производством. Для них планируется в рамках учебной программы организовать на предприятиях курсы дополнительной специализации и повышения квалификации. Таким образом, и работодатели смогут «присмотреть» для себя кадры, и студенты - будущую работу.

- Как будет решаться проблема самозанятого населения, а также роста занятости в сельской местности?

- Здесь также предусмотрен комплекс мер. Главная задача - формализовать трудовые отношения, вывести работников из нынешнего, по сути, теневого сектора. Для содействия продуктивной занятости мы предусматриваем ряд направлений. Во-первых, это обеспечение занятости через развитие инфраструктуры и ЖКХ, объектов социальной сферы, в первую очередь в сельской местности. Это направление уже реализуется в рамках Дорожной карты занятости, за счет прямых государственных вложений.

Второе направление - развитие предпринимательства, становление опорных сел. Здесь содействие оказывается через точечную поддержку сельчан по созданию или развитию своего дела - обучение основам предпринимательства, выдача микрокредитов в сумме до 3 миллионов тенге, подведение инженерной инфраструктуры, сервисное сопровождение. Также планируется внедрить такие механизмы, как грантовая поддержка начинающих предпринимателей, бизнес-наставничество, конкурсы молодежных проектов и так далее.

Третье направление - это обучение и переселение. Гражданам предоставляется возможность трудо­устройства на имеющиеся рабочие места в рамках государственных программ, частных инициатив в точках экономического роста. При необходимости обеспечивается и обучение, по заявкам работодателей, с гарантией последующего трудоустройства на предприятии. Причем здесь уже включается механизм ответственности работодателя - он принимает участие не только в профессиональной подготовке, но и в строительстве жилья для своих будущих работников.

- Третье направление уже подвергалось критике со стороны депутатского корпуса, как неэффективное.

- Действительно, на первом этапе реализации программы возникали сложности. Весь негативный опыт, все ошибки тщательно проанализированы, в механизмы поддержки внесены изменения, что, надеемся, приведут к желаемому результату. Начиная с 2013 года в рамках третьего направления Дорожной карты занятости предусмотрено непосредственное участие работодателей в строительстве жилья для участников программы и их переселении. В строительстве и приобретении многоквартирного жилья, а также индивидуальных, 2-, 3-квартирных жилых домов работодатель осуществляет софинансирование в размере не менее 10% от общей сметной стоимости жилья. Работодатель заключает с местными исполнительными органами так называемый «договор намерения», в котором оговорены порядок совместного строительства и/или приобретения жилья, обязательное трудоустройство переселяющихся граждан и размер софинансирования мероприятий работодателем. То есть в данном случае работодатель также выступает в качестве одной из сторон социального контракта.

Уже сейчас реализация этих направлений идет весьма успешно. Я знаю, что именно это направление программы, связанное с переселением граждан, с самого начала вызывало скептицизм. Но во всем мире человек ездит за работой, а не работа за ним. В Европе, в США - в тех странах, которые и мы, и вы, журналисты, постоянно приводите в пример. Почему же у нас инженер должен перебиваться случайными заработками, например, в селе Мазаевка, если в другой области, в поселке Кызыл-Жар его ждет работа по его специальности, с хорошей зарплатой и жильем? Никто не заинтересован в том, чтобы реализовать все запланированные мероприятия «для галочки». В каждом шаге - скрупулезный расчет, тщательно продуманные и выверенные шаги. И главная наша задача - чтобы каждый гражданин мог выбрать работу по душе, получать за нее достойную оплату, чтобы казахстанские предприятия успешно развивались, и на них работали наши граждане. Именно на это ориентирована государственная политика, именно над этим мы работаем. И это будет сделано.

- Спасибо за интервью.

Беседовала Айгуль АЙСИНА