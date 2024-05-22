Модный блогер из Алматы арестована на 7 суток за мат в соцетях

Женщина позиционирует себя в своем Instagram-аккаунте, как деятель искусств, певица и актриса

Фото: Kazpravda.kz

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы рассмотрено дело в отношении К., обвиняемой в мелком хулиганстве, передает корреспондент Kazpravda.kz

По данным суда, она опубликовала в YouTube видеоподкаст, в котором выражалась нецензурной бранью. Данное видео было растиражировано в других соцсетях.

«В судебном заседании блогер полностью признала вину. Постановлением суда К. признана виновной в совершении адмправонарушения по части 1 статьи 434КоАП, и ей наложено взыскание в виде ареста сроком на 7 суток», – сообщили в суде.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Женщина позиционирует себя в своем Instagram-аккаунте, как деятель искусств, певица и актриса, в Instagram на нее подписано 154 тысячи человек.