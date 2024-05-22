Молочную продукцию пытались незаконно провезти через казахстанско-кыргызскую границу

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, ветеринарный инспектор поста «Карасу», расположенного на казахстанско-кыргызской границе, 19 мая задержал автотранспорт с молочной продукцией в объеме 350 кг, следовавший из Кыргызстана в Россию.

«При проведении осмотра машины было установлено, что молочная продукция перемещалась без сопровождения ветеринарных документов. Ветеринарный инспектор составил акт о нарушении, наложен административный штраф, а груз был возвращен на территорию Кыргызстана», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Сотрудники ветеринарной службы Казахстана напомнили, что перевозка любых подконтрольных товаров, включая продукты животного происхождения, через государственную границу Казахстана может осуществляться только при наличии ветеринарных сопроводительных документов, выданных уполномоченным органом страны-экспортера.

Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил при перемещении товаров через границу может привести к административной ответственности, а также к изъятию и уничтожению продукции, представляющей угрозу здоровью людей и животных.