Молочные реки и бисквитные берега не ведают границ

Как все начиналось

К созданию компаний «Куликов и К» и «Кордайский молочный продукт», в настоящее время хорошо известных не только в регионе, но и далеко за его пределами, предприниматель из Кордайского района Ислам Давуз пришел далеко не сразу. Было время, когда он перегонял автомобили из Европы, затем работал мельником, позже занялся торговлей и открыл первый в районе магазин, отвечающий современным требованиям. Именно эта торговая точка и дала толчок к дальнейшим действиям.

Дело в том, что главной фишкой магазина стал кондитерский отдел, где продавались сладости не только отечественного производства, но и привезенные из Кыргызстана и России. Спрос на кондитерские изделия оказался очень высок, и тогда Исламу Давузу пришла мысль об открытии собственного их производства.

Осенью 2007 года он запустил небольшое предприятие, которому было суждено стать успешным, – с узнаваемым брендом на территории всей области. На момент основания действовали только два цеха – горячий, где выпекались бисквитные коржи, и оформительский, где из них создавались сладкие шедевры. Необычные вкусы и оригинальное оформление «Куликовских» тортов позволили быстро завоевать популярность среди местного населения.

– Нашим козырем стали рецепты, – признался Ислам Давуз. – Они основаны на классических традициях европейских кондитерских школ. Сочетание устоявшихся вкусов, современных технологий и высоких стандартов производства, а также творческий подход позволили найти свою нишу на рынке.

В 2016 году в компании произошел ребрендинг. Продукция стала выпускаться под новой торговой маркой – «Сладари». Ее основная отличительная черта состоит в том, что по ассортименту выпускаемая продукция эксклюзивна.

Как отметил Ислам Давуз, в своем производстве он отказался от различных добавок и эмульгаторов. Все ингредиенты натуральны, что подтверждается сертификатами качества. При этом технология «шоковой заморозки» позволяет сохранять торты и пирожные свежими и вкусными и транспортировать их на дальние расстояния.

Примечательно, что предприя­тие постоянно развивается, и сегодня вместо изначальных четырех бригад здесь работают уже семь. Кроме того, появился специальный отдел, где наиболее творческие люди разрабатывают новинки, а пекари и оформители виртуозно воплощают их замыс­лы в реальность. Вместе с тем увеличен объем производства, расширен ассортимент изделий.

С ростом производства возникла необходимость в расширении рабочей площади. Тогда предприниматель задумался о строительстве современного большого цеха, а заодно и о возможности увеличения чис­ла рабочих мест, представленности продукции не только на областном рынке, но и по всей республике. Как раз в это время на торги выставили производственную базу бывшего маслозавода. К слову, в свое время данное предприятие было одной из визитных карточек Кордайского района.

Когда-то здесь выпускали сыр, сливочное масло, ряженку и мороженое, которые любили во всем Союзе. Но постсоветская разруха не обошла стороной предприятие. Несколько лет молчали маслозаводские гудки, не дымили трубы – производство встало. И лишь в 2010 году, когда его в состоянии стагнации выкупил Ислам Давуз, завод возродился.

– Если б не программа «Бизнес-2020», то не знаю, решился ли бы я на этот шаг, – говорит руководитель ТОО. – Первоначально целью моей покупки было просто увеличение производственной площади кондитерского цеха, но в то время стала активно разворачиваться программа «Дорожная карта бизнеса-2020». Государство обещало поддержку предпринимателям, занимающимся переработкой сельхозпродукции. Изучив все возможности, задумал взяться за выпуск кисломолочной продукции. Отчасти моему решению строить молзавод способствовала острая нехватка сырья – сливок, сметаны, творога и сливочного масла. Все это мы закупали у других, в то время как могли производить сами.

Проект был включен в Карту индустриализации Жамбылской области. Для реконструкции задействовали собственные средства и банковские займы. В результате, помимо ремонта здания самого завода, построены производственные и административные корпуса, современная лаборатория и столовая для рабочих. Оборудование поставлено из Швеции, Италии, России и Китая. Общая стоимость проекта составила 335 млн тенге. С этого момента началась вторая жизнь кордайского маслозавода, который сделал ставку на натуральность и экологичность.

Как отмечает Ислам Давуз, зачастую молочные товаропроизводители используют различные добавки либо заменители, к примеру, то же сухое молоко, что увеличивает срок хранения продукта, но продукция ТОО «Кордайский молочный продукт» полностью натуральная. Менеджерами компании разработана схема закупа молока у населения для дальнейшей его переработки.

В конце 2012 года кордайская кисломолочная продукция уже была широко представлена не только на полках торговых точек района, но и Алматы, Балхаша.

Большие надежды на будущее

Но не все проходило гладко. Предприниматель помнит период, когда, несмотря на то что производство и реализация были налажены, предприятие несло убытки. Как оказалось, выбор в сторону натуральности сыграл против Ислама Давуза.

Поскольку продукция имела небольшие сроки хранения, просроченный товар возвращали из торговых точек. Также зачастую продавцы не соблюдали рекомендуемую температуру хранения, что приводило к быстрой порче изделий. И в то же время требовалась ежемесячная оплата по кредиту, взятому на развитие производства. Как следствие появились долги по зарплате, возникла текучесть кадров.

Для исправления критической ситуации руководителем было принято непростое решение, в итоге спасшее его положение. Производство кисломолочной продукции было временно законсервировано, а все внимание уделено выпуску мороженого и сливочного масла.

Сегодня уже можно сказать, что предприниматель с честью вышел из сложившейся ситуации – товариществом производится 110 видов мороженого – порядка 200 тонн в год, более 40 тыс. тонн сливочного масла. Расширена география продаж – это 18 городов Казахстана, не считая Жамбылской области и Алматы. Налажена выплата зарплаты, появился спрос на занятие вакантных мест.

Для увеличения ассортимента мороженого закуплено оборудование в Австрии и Китае. Пересмотрена закупочная цена молока. Если 12 лет назад его покупали по 70 тенге, то теперь поставщикам платят 250–300 тенге за литр. Правда, несмотря на привлекательные условия, все еще наблюдается острый дефицит сырья.

– В районе сельхозтоваропроизводители в основном нацелены на растениеводство и выращивание крупного рогатого скота. Причем не молочного, а мясного направления. Наш основной поставщик сырья – ТОО «Какпатас-Кордай». В прошлом году хозяйством было поставлено 988 тонн молока. Его руководитель Дуйсехан Кошалиев все эти годы является нашим стратегическим партнером, который в сложный период шел нам навстречу. Хотелось бы, чтобы фермеров, ориентированных на молочное производство, стало больше, – выразил пожелание Ислам Давуз.

Немалую озабоченность бизнесмена вызывает и удорожание электроэнергии, которое в итоге отразится на конечной стоимости продукции.

Качество, проверенное временем

С каждым годом ТОО «Кордайский молочный продукт» и кондитерские изделия «Сладари» все больше укрепляют позиции на рынке.

Кордайский производитель молочной и кондитерской продукции несколько раз в год посещает профессиональные международные выставки, где выискивает для себя что-то новое, а приобретенный опыт смело воплощает в жизнь.

За годы работы компании удалось добиться признания и удостоиться ряда наград. Несколько лет подряд продукция «Сладари» побеждала в номинации «Лучший продукт» на международной выставке WorldFood.

В апреле 2014 года продукция компании была во второй раз отмечена Национальной лигой потребителей народным знаком качества «Безупречно». Кроме того, изделия ТОО «Кордайский молочный продукт» несколько раз становились победителями международных конкурсов. В 2015-м ТОО стало призером в региональном конкурсе «Лучший товар Казахстана».

Как говорит бизнесмен, основная задача руководителя – видеть долгосрочную перспективу. По его мнению, сильные позиции производства – в инновациях. Внедрение новых технологий стало стилем работы коллектива. Заглядывая вперед, здесь выбрали курс на расширение производства.

– Как говорится, кадры решают все, но, к сожалению, у нас чувствуется их дефицит, – констатировал предприниматель. – Поэтому если в поисках работы к нам обращаются люди без опыта и соответствующей специальности, мы готовы их обучать и даже направлять на стажировку. Возраст не имеет значения. Но при этом большое внимание уделяется качествам человека, таким как ответственность, честность, добросовестность, инициативность, умение правильно решать назревшие проблемы и не останавливаться на достигнутом.