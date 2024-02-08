Молочные реки – костанайские берега Экономика 8 февраля 2024 г. 1:00 10 Валентина Мелехова Десять молочно-товарных ферм построят в Костанайской области до конца текущего года. Общая сумма инвестиций на эти цели составит порядка 33 млрд тенге. фото из архива "КП" Проектная мощность планируемых МТФ – 52 тыс. тонн молока в год при численности племенного скота 6,2 тыс. голов. Намечено создать 250 новых рабочих мест. Кстати, в регионе предполагается ежегодно строить не менее десяти новых молочно-товарных ферм. Особый акцент на развитие молочного животноводства сделан не случайно. Эта отрасль приносит круглогодичный доход и обеспечивает постоянную занятость сельского населения. – Введение в эксплуатацию молочно-товарных ферм позволит на 30% увеличить производство молочной продукции в организованных хозяйствах, обеспечить дополнительную загрузку молокоперерабатывающих предприятий с 70 до 86%. Все это будет способствовать увеличению доли присутствия на внутреннем рынке товаров местных производителей, сдерживанию инфляционных процессов, сокращению импортозависимости по маслу сливочному, сырам, творогу и сливкам сгущенным. Экспортные поставки возрастут на 22% – с 9 до 11 тысяч тонн молочных продуктов, – пояснил руководитель управления сельского хозяйства Костанайской области Ибрагим Бекмухамедов. #инвестиции #строительство #Костанайская область #фермы #молочные фермы