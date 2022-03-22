Женщина пыталась утопиться в море в Актау

Полицейские Актау спасли едва не утонувшую женщину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

17 марта на пульт дежурного УП города Актау поступило сообщение о том, что в микрорайоне “Самал” девушка выпрыгнула в море и утонула.

На место происшествия прибыли экипаж батальона патрульной полиции “Сункар-5” в составе Ержана Кокенова и Мурата Шыныбекова, а также участковый инспектор полиции Нуржан Жакиев.

Инспектор патрульной полиции Ержан Кокенов снял форму и сразу же попытался вытащить девушку из воды.



Сотрудники полиции оказали ей первую помощь и вызвали карету скорой помощи. В настоящее время жизни 30-летней женщины ничего не угрожает.