Молодежь партии «Ауыл» поддерживает Конституционную реформу

Конституционная реформа
18

Сегодня в Костанае на базе центра «IQostanay» стартовал республиканский семинар «Auyl Jastary», приуроченный к объявленному Главой государства Касым-Жомартом Токаевым Году цифровизации, сообщает Kazpravda.kz

Фото: партия «Ауыл»

Мероприятие, организованное партией «Ауыл», направлено на сокращение цифрового разрыва между городом и селом и укрепление технологической конкурентоспособности молодежи.   

Содержание семинара не ограничилось вопросами технологий, затронув значимость проводимых в стране Конституционных реформ. В рамках новой правовой архитектуры активность молодежи в государственном управлении и реализации реформ была рассмотрена как ключевой фактор повышения политической грамотности.

Официальную часть семинара открыл заместитель председателя партии «Ауыл» Галымжан Кусмангали. В своем выступлении он подробно остановился на масштабных политических преобразованиях, происходящих в стране, особо подчеркнув историческую значимость Конституционных реформ.

«Конституционные реформы, реализованные по инициативе Главы государства, стали прочным правовым фундаментом строительства «Справедливого Казахстана». Эти изменения - не просто законодательное обновление, это начало формирования новой политической культуры, открывшей гражданам прямой путь к участию в государственном управлении. В сегодняшнюю цифровую эпоху именно молодежь должна стать главной движущей силой и активным участником этих реформ», - заявил Г. Кусмангали.

Ключевым моментом встречи стало официальное заявление сельской молодежи и партийных активистов о единогласной поддержке Конституционных реформ в стране. Молодые люди оценили данные реформы как гарант новых возможностей и демократического развития, выразив готовность проявлять высокую активность в строительстве «Справедливого Казахстана».

                  

#молодежь #партия #реформа #конституция

Популярное

Все
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Мир посредством диалога
«Дружба, о которой песни мы поем...»
Астана принимает Кубок Дэвиса
Безопасность, здоровье, образование
Большие возможности и востребованный потенциал
Обеспечивая практическую направленность реформ
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Для достижения взаимовыгодных результатов
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
Перестановки в полиции Шымкента
Крепнет птицепром
Значимость достоверного слова
Сегодня в Италии открываются XXV зимние Олимпийские игры
Пусть дети чаще берут в руки книгу, а не телефон
Токарь по призванию, скульптор – в душе
Новый этап конституционных реформ
Кошкина любовь
Депутаты Казахстана и Беларуси усилят сотрудничество по вопросам ИИ и цифровизации
Что меняется в архитектуре государства и что это дает человеку?
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Аплодисменты, аплодисменты…
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Курьеров обманывали в Уральске
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Самая большая ценность
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
Будет построена объездная дорога
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

НПК провела дебаты по проекту новой Конституции
Обсуждены нормы о браке и семье в новом проекте Конституции
Гражданский Альянс Казахстана поддержал конституционную реф…
Глава ФПРК встретится с профсоюзным активом страны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]