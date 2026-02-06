Сегодня в Костанае на базе центра «IQostanay» стартовал республиканский семинар «Auyl Jastary», приуроченный к объявленному Главой государства Касым-Жомартом Токаевым Году цифровизации, сообщает Kazpravda.kz

Фото: партия «Ауыл»

Мероприятие, организованное партией «Ауыл», направлено на сокращение цифрового разрыва между городом и селом и укрепление технологической конкурентоспособности молодежи.

Содержание семинара не ограничилось вопросами технологий, затронув значимость проводимых в стране Конституционных реформ. В рамках новой правовой архитектуры активность молодежи в государственном управлении и реализации реформ была рассмотрена как ключевой фактор повышения политической грамотности.

Официальную часть семинара открыл заместитель председателя партии «Ауыл» Галымжан Кусмангали. В своем выступлении он подробно остановился на масштабных политических преобразованиях, происходящих в стране, особо подчеркнув историческую значимость Конституционных реформ.

«Конституционные реформы, реализованные по инициативе Главы государства, стали прочным правовым фундаментом строительства «Справедливого Казахстана». Эти изменения - не просто законодательное обновление, это начало формирования новой политической культуры, открывшей гражданам прямой путь к участию в государственном управлении. В сегодняшнюю цифровую эпоху именно молодежь должна стать главной движущей силой и активным участником этих реформ», - заявил Г. Кусмангали.

Ключевым моментом встречи стало официальное заявление сельской молодежи и партийных активистов о единогласной поддержке Конституционных реформ в стране. Молодые люди оценили данные реформы как гарант новых возможностей и демократического развития, выразив готовность проявлять высокую активность в строительстве «Справедливого Казахстана».