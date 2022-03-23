С 19 по 23 марта в рамках республиканской благотворительной акции «Қайырымды Ұлт» в ходе празднования Наурыз мейрамы во всех регионах Казахстана молодежными ресурсными центрами совместно с молодежными организациями и волонтерами были организованы благоворительные концерты, бесплатная психологическая помощь и раздача продуктовых наборов в детских домах, домах престарелых, для многодетных и малообеспеченных семей, а также женщин и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, молодежные активисты оказали помощь по хозяйству и бытовым услугам для одиноких пожилых людей, вручены продовольственные сертификаты.

Более 2 тысяч нуждающихся семей получили продуктовые корзины, необходимые вещи, канцелярские товары для учащихся.

Данные благотворительные акции будут продолжены до конца марта во всех регионах страны.