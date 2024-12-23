Молодёжная сборная Казахстана по хоккею разгромила канадский «Хоксбери Хокс»

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Второй контрольный матч в Канаде молодёжная команда Казахстана по хоккею провела против местной молодежки «Хоксбери Хокс», сообщает Kazpravda.kz

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, казахстанцы одержали крупную победу, забросив восемь шайб.

По дублю на свой счет записали Адиль Бейсембаев и Кирилл Ляпунов. Также голы забили Никита Ситников, Семен Симонов, Артур Гросс и Асанали Русланулы.

«Хоксбери Хокс» - Казахстан U20 - 1:8 (0:2, 0,3, 1:3)

0:1 - 15:59 - Ляпунов (Симонов, Большедворский)

0:2 - 18:18 - Бейсембаев (Жусупбеков, Большедворский)

0:3 - 23:43 - Бейсембаев (Симонов, Ляпунов)

0:4 - 29:32 - Ляпунов (Алибек, Бейсембаев)

0:5 - 34:02 - Ситников (Ляпунов, Симонов)

0:6 - 45:56 - Симонов (Ляпунов, Бейсембаев)

1:6 - 47:38 - Беснер

1:7 - 47:50 - Гросс (Корчагин)

1:8 - 51:33 - Русланулы (Нуркенов, Ким)

Отметим, что в первой игре Казахстан проиграл Германии.

Молодежный ЧМ пройдет с 26 декабря по 5 января в Оттаве (Канада).

Казахстанская сборная будет выступать в группе B, в которую также вошли Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, добавили в НОК.