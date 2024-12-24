Молодежный задор и упорство

У молодежи среди смешанных пар первое место заняла команда Костанайской области, второе – спортсмены из Восточно-Казахстанской, а «бронзу» увезли ребята из Мангистауской области. В этой же группе среди женщин «золото» – у керлингисток Алматы, вторую ступеньку на пьедестале заняла команда Мангистауской области, а третьими стали костанайские спортсменки. Среди мужских молодежных команд высшую ступеньку пьедестала заняли спортсмены из Костанайской области, вторыми стали мангистаусцы,­ а третьими – представители области Жетысу.

В юниорской группе среди девушек «золото» – у спортсменов из Костанайской области, «серебро» у спортсменов из ВКО, «бронза» у команды из Мангистауской области. Первое место у юношей в упорной борьбе взяли мангистауцы, второе – восточноказахстанцы и третье – игроки из области Жетысу.

Среди юниорских смешанных команд завязалась самая напряженная игра, к финишу чемпионата с одинаковым количеством очков пришли три команды. В итоге «золото» увезли домой керленгисты из Восточного Казахстана, вторыми стали костанайцы, команда из Алматы получила «бронзу».

В дисциплине «смешанные пары» среди юниоров золотые награды завоевала команда Астаны, мангистаусцы­ взяли «серебро», «бронза» – у спорт­сменов ВКО. У юношей сильнейшими стали восточноказахстанцы, костанайцы завершили турнир вторыми, а представители области Жетысу стали третьими. Среди женских команд в этой дисциплине первенствовали спортсменки области Жетысу, а Костанайская и Восточно-Казахстанская дружина заняли соответственно второе и третье места.

Сильнейшей смешанной юношеской командой стала дружина из Костаная, вторыми были восточноказахстанцы, а третьими – мастера ледовой игры из области Жетысу.