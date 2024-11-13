Молодожена убили в день его бракосочетания в Кокшетау

Криминал
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Дана Аменова
корреспондент

Новость об убийстве парня в одном из развлекательных заведений города потрясла кокшетауцев

Фото: скриншот видео sinegor

Убийство молодожена произошло в одном из увеселительных заведений накануне. Родственники погибшего боятся, что причастные могут уйти от правосудия и просят справедливого наказания для виновных, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Astana TV 

Родные говорят, что все случилось в день бракосочетания убитого. В департаменте полиции Акмолинской области рассказали, что смертельный конфликт произошел в ресторане. По подозрению в убийстве задержан один человек.

«12 ноября в одном из развлекательных заведений Кокшетау произошло убийство 22-летнего жителя села Красный Яр. По данному факту полицейские проводят досудебное расследование по ст. 99 ч.2 УК РК. Подозреваемый был сразу же задержан и водворен в изолятор временного содержания»,  рассказали в полиции.

Правоохранители также заверили, что установлены и задержаны все участники конфликта. В отношении 6 человек проводится досудебное расследование по ст. 293 ч.2 УК РК (хулиганство).

«Мы заверяем, что по указанным фактам будет проведено тщательное и объективное расследование. Ход следствия находится на контроле руководства»,  резюмировал заместитель начальника департамента полиции региона полковник полиции Бахтияр Утекин.

 

#полиция #убийство #ДП #Кокшетау #свадьба

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