Молодожена убили в день его бракосочетания в Кокшетау

Новость об убийстве парня в одном из развлекательных заведений города потрясла кокшетауцев

Фото: скриншот видео sinegor

Убийство молодожена произошло в одном из увеселительных заведений накануне. Родственники погибшего боятся, что причастные могут уйти от правосудия и просят справедливого наказания для виновных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Astana TV

Родные говорят, что все случилось в день бракосочетания убитого. В департаменте полиции Акмолинской области рассказали, что смертельный конфликт произошел в ресторане. По подозрению в убийстве задержан один человек.

«12 ноября в одном из развлекательных заведений Кокшетау произошло убийство 22-летнего жителя села Красный Яр. По данному факту полицейские проводят досудебное расследование по ст. 99 ч.2 УК РК. Подозреваемый был сразу же задержан и водворен в изолятор временного содержания», – рассказали в полиции.

Правоохранители также заверили, что установлены и задержаны все участники конфликта. В отношении 6 человек проводится досудебное расследование по ст. 293 ч.2 УК РК (хулиганство).