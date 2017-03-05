фото Максута Иржанова

Так считают счастливые обладатели награды – настоящие профессионалы и патриоты страны.

Как отметил на торжественной церемонии вручения премий исполнительный директор фонда Канат Джумабаев, один из главных приоритетов Послания Лидера нации народу Казахстана – улучшение качества человеческого капитала. Миссия Фонда Первого Президента – формирование нового поколения молодежи – лидеров и профессионалов своего дела.

Из поступивших со всех уголков страны 127 заявок после рассмотрения конкурсной комиссией были отобраны 18 проектов. Среди лауреатов премии – популярный эстрадный певец Димаш Кудайберген, блестяще представивший Казахстан на конкурсе I am a singer в Китае. За его успехами сейчас, без преувеличения, следит вся страна.

В номинации «Музыкальное искусство» за оригинальное исполнительское мастерство и развитие народной песни премированы вокалист ансамбля «Әуен» Карагандинского концертного объединения им. К. Байжанова Сержан Мусайын, заведующий музыкальной частью РГКП «Ансамбль классической музыки «Камерата Казахстана» Еркебулан Сапарбаев.

Не остался в стороне и театральный мир. За главную роль в исторической драме Думана Рамазана «Абылайханның арманы» премию получил актер Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куаныш­баева Сырым Кашкабаев. За безупречное исполнение главных партий – ведущий солист оперной труппы Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» Талгат Мусабаев.

За изящными па порхающих, кажущихся невесомыми балерин скрыты огромный труд, большое терпение, сила воли, годы упорных тренировок. Об этом зрители могут только догадываться. За вклад в развитие исполнительского искусства награждена ведущая солистка балетной труппы театра Astana Opera Мадина Басбаева.

Создавать своими руками шедевры, пропагандировать народное прикладное искусство умеет не каждый. Но это по силам преподавателю Казахской нацио­нальной академии искусств им. Т. Жургенова, члену Союза художников РК Бауыржану Досжанову. В его замечательных гобеленах отражена философия кочевников, их традиции и быт. К примеру, работа «Хранительница очага» – настоящая история степного народа.

За сохранение традиций народного танца премия вручена ансамблю «Казы­на». За высокие достижения в хорео­графическом искусстве среди людей с ограниченными возможностями Премию Фонда Первого Президента получила и юная красавица Малика Муктарова. За хрупкой внешностью очаровательной девушки – большая сила духа, крепкий характер.

Малика не может ходить, передвигается на коляске, но излучает жизнелюбие и оптимизм. Она удачно выступает на танцевальных конкурсах, в том числе международных. А еще замечательно поет, и ее вокальные способности не уступают другим талантам. В этом смогли убедиться все собравшиеся на церемонию вручения премии в Астане. Веселая песня Малики была встречена горячими аплодисментами.

Престижную премию вручили и представителям науки. Так, за созда­ние новых фармакологически активных синтетических аналогов спартеина ее получила Айгуль Малмакова (Институт химических наук им. А. Бектурова). Технологией легкого пористого гранулированного теплоизоляционного материала на основе композитного сырья занимается кандидат технических наук, доцент Западно-Казахстанского аграрно-техническо­го университета им. Жангир-хана Нургуль Адилова. Был отмечен вклад ученых в медицину, социально-гуманитарные науки, физику, математику, инженерное дело.

Напомним, Премия Фонда Первого Президента была учреждена в 2008 году. На республиканский конкурс выдвигаются оригинальные исследования и разработки, творческие проекты и программы по следующим номинациям: музыкальное, театральное и изобразительное искусство, художественная литература, журналистика, физика, математика и другие науки. За время существования премии ее лауреатами стали свыше 160 представителей талантливой молодежи Казахстана.